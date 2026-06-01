2026 yılı emlak vergisi mükellefleri için ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Taşınmaz sahiplerinin cezalı duruma düşmemesi için mesai bitimine kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Resmi düzenlemelere göre, bugün ödeme yapılmaması halinde borç tutarına yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Vatandaşlar ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelerin veznelerinden fiziki olarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine entegre olan belediyelerin çevrimiçi platformları üzerinden de işlem yapılabiliyor. Vergi tutarı mükellefin tercihine bağlı olarak peşin veya taksitlendirme seçeneğiyle yatırılabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, emlak vergisi ödemekle yükümlü tutulmuyor. Hiçbir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyen vatandaşlar, engelliler ve gaziler de bu vergiden muaf sayılıyor. Emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları ile vazife malullüğü aylığı alanlar da sadece bir konutları olması şartıyla ödeme yapmıyor.

VERGİ TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi bedeli, belediyeler tarafından her yıl belirlenen metrekare birim değerleri üzerinden hesaplanıyor. Bu değer, evin veya arsanın toplam büyüklüğü ile çarpılarak gayrimenkulün rayiç bedeli ortaya çıkarılıyor. İlgili kurumlardan aktarıldığına göre, hesaplanan nihai vergi tutarı taşınmazın türüne ve kullanım amacına göre değişiklik gösterebiliyor.