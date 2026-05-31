İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Aydın-Denizli Otoyolu'nda bariyerlere çarpmasının ardından çıkan yangın, Alanya'da birçok aileyi yasa boğdu.

Faciada hayatını kaybedenlerin Mahmutlar Mahallesi'nden Hayriye Arıkan, Demirtaş Mahallesi'nden Merve Erik, baba-oğul Civan Şen ve 9 aylık Eyüp Miraç Şen ile ALKÜ öğrencisi Zehra Eyiol olduğu öğrenildi. Böylece Alanya bağlantılı can kaybı sayısı 5'e yükseldi.

EVLAT ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Aslen Mardinli olan ve Alanya'da yaşayan Şen ailesinin, İzmir'deki evlatlarını ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen'in, çarpışma sırasında 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumaya çalıştığı bilgisi daha önce ortaya çıkmıştı.

YENİ EVLİ ÇİFTİN HAYALLERİ YARIM KALDI

Faciada yaşamını yitiren Merve Erik'in yaklaşık iki ay önce Sami Erik ile evlendiği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Sami Erik'in tedavisi sürerken, genç çiftin kısa süre önce evlilik hazırlıklarını tamamlayarak yeni bir hayat kurduğu belirtildi.

ESKİ MUHTARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada ağır yaralanan isimlerden birinin de Türktaş Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı Mehmet Arıkan olduğu öğrenildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Arıkan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YOLCULARIN İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada yaralı yolcuların ilk ifadeleri de dosyaya girdi. Yolcuların jandarmaya verdiği bilgilere göre, otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün kazadan yaklaşık 20 dakika önce otoyolda seyir halindeyken araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü emniyet şeridine çekti.

İfadelerde, şoförün araçtan inerek kontrol yaptığı ve daha sonra yoluna devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin teknik inceleme ve bilirkişi raporlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını açıkladı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.