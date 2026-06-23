SGK’ya olan borçlar (sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigortası borcu vb.) azami 72 aya kadar tecil edilebilecektir.

Taksitlendirme vadesi borçlunun likidite oranına göre belirlenecektir.

Daha önce bu rakam 36 ay olarak uygulanmaktaydı.

SGK’YA OLAN BORÇLARIN TECİL İŞLEMLERİNDE TEMİNATSIZ TUTAR 10 MİLYON TL’YE YÜKSELTİLDİ

SGK’ya olan borçların tecil edilebilmesi için gerekli olan teminat şartı 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

10 milyon TL’ye kadar olan borçlar için teminat istenmeyecek olup, 10 milyonu aşan borçların aşan kısmının yarısı kadar teminat istenecektir.

SGK’NIN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE TEMİNAT ŞARTI

13.06.2026 tarihli ve 33279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11414 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinde;

“Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102’nci ve 106’ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır.

6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır.” hükmü düzenlenmiştir.

Buna göre, SGK’ya olan borçların tecil edilebilmesi için gerekli olan teminat şartı 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

10 milyon TL’ye kadar olan borçlar için teminat istenmeyecek olup, 10 milyonu aşan borçların aşan kısmının yarısı kadar teminat istenecektir.

SGK’NIN UYGULADIĞI TECİL İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinde;

“Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102’nci ve 106’ncı maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır.

Kurum, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır.” hükmü düzenlenmiştir.

Buna göre, SGK’ya olan borçların tecil ve taksitlendirilmesinde 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

04.06.2026 tarihli ve 33270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7582 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yapılan düzenleme gereği, SGK’ya olan borçların tecil işlemlerinde de değişiklik yapılmış oldu.

Bu kapsamda;

SGK’ya olan sigorta primi, idari para cezası, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi gibi borçlar azami 72 aya kadar tecil edilebilecektir.

Taksitlendirme vadesi borçlunun likidite oranına göre belirlenecektir.

Likidite oranı = (Dönen Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (Bilanço esasına göre)

Likidite oranı = (Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar (İşletme esasına göre)

Sonuç olarak, SGK Kurumuna borcu olan işveren ve vatandaşlarımızın Kuruma olan borçları için taksitlendirme yapmak istediklerinde, 72 aya kadar taksitlendirme yapabilmelerine imkân tanınmış olup, borç miktarının 10 milyon lirayı aşmaması hâlinde teminat gösterilmesine gerek bulunmamakta, 10 milyon lirayı geçmesi hâlinde ise borcun yarısı kadar teminat gösterebilmelerine imkân tanınmıştır.