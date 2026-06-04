Bilader dün sabaahla yörüşle gagtım, bacca yanmış gavrılmış, bereyi bi sulayaam deyi indim baccaya. Gayfelti etmeden indiimden gannım acıgdı, garç garç eder. O sırada esgi Alanya gayfeltileri geldi aglıma. Anam, oğmaç ediverirdi sabahları. Ööle bi güzel olurdu ki bilader, sorman. Yayığdan yeni çıkmış, mis gibi sadeyaa gordu içine. Baccadan tomati, büber, sovan gatardı. Yufga egmeeni ısladır, ovalardı. Bi düşündüm, hiç yakın vakıdda oğmaç yememişim bilader.

Avrada sesdendim aşşadan, pençereye çıgdı.

"Bana bi oğmaç ediver" dedim.

Avrad, "Can alıcı meccigli ye! Aş mı eren! Yufga egmeeni nerde bulucan hindi. Ben edemem" dedi.

Avrad gısmı, adama dad vermeeyor bilader, manisiz işi olmaz benim avradın evel.

Gari üsdeleverinsire, intizar ede ede gomşu Aşşa Aba'nın ora geddi, yufga egmeg bulmuş, bi oğmaç ediverdi. Yanna üç şekerli çayı da gaddım, vurdum oğmaca.

Avradı maasus gudurdaam deyi:

"Gari haftada iki sefir edicegsin oğmacı, deelise bozuşuruz" dedim.

Zil gurbaası gibi çıırındı:

"Edemem" deyi.

Soona da evden çıkarka, babıcı geyib durukana:

"Anamın oğmacı çog güzel olurdu, sen alaflaavermişsin, gabıglı kozun yenmez senin" dedim maasus.

Çıırığ baarığ gene yer yıkıldı.

Durumuyum orda gari, zavada yardım.

Arkamdan bi şipidig saldı emme deggetiremedi.

Benden bönülüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.