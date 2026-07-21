MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, yoğun siyasi çalışmalarına kısa bir mola vererek en özel günlerden birini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Kızı Ela'nın doğum günü dolayısıyla ailesiyle birlikte çekilen samimi bir fotoğrafı yayımlayan Türkdoğan, duygularını içten ifadelerle dile getirdi.

Paylaşımında, "Ad günün kutlu, bahtın güzel olsun güzel kızım Ela'm" sözlerine yer veren Türkdoğan, kızına duyduğu sevgiyi ve yeni yaşına ilişkin iyi dileklerini takipçileriyle paylaştı. Kısa ancak anlam yüklü mesaj, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tebrik mesajları yağdı

Paylaşımın ardından çok sayıda partili, dostu ve vatandaş yorum yaparak Ela'nın doğum gününü kutladı. Takipçileri, yeni yaşında sağlık, mutluluk, başarı ve huzur dolu bir ömür dileyen mesajlar paylaşırken, Türkdoğan ailesine de güzel temennilerde bulundu.

Paylaşım, kısa sürede yüzlerce beğeni alırken, sosyal medya kullanıcıları aile fotoğrafına da yoğun ilgi gösterdi. Samimi aile karesi, takipçiler tarafından sıcak ve içten bulunurken, birçok kullanıcı mesajın altına kutlama ve iyi dileklerini iletti.

Aile değerleri ön plana çıktı

Siyasi kimliğinin yanı sıra aile yaşantısıyla da zaman zaman gündeme gelen Mustafa Türkdoğan'ın paylaşımı, aile bağlarının önemine vurgu yapan örnek paylaşımlar arasında değerlendirildi. Özellikle kızına yönelik kullandığı sevgi dolu ifadeler, takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Nice mutlu yaşlara", "Allah bahtını açık etsin", "Sağlık ve başarı dolu bir ömür diliyoruz" gibi yorumlarla Ela'nın doğum gününü kutlarken, Türkdoğan ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Doğum günü paylaşımı gün boyunca etkileşim almaya devam ederken, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın takipçileri, Ela'ya yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı dolu uzun bir ömür temennisinde bulundu. (Mehmet TUNÇ)