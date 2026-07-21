Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk başkanlığında Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ile Türkiye Triatlon Federasyonu Temsilcisi Mehmet Zeki Sarı katıldı. Toplantıda organizasyonun hazırlık süreci ayrıntılı şekilde değerlendirilirken, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun en üst seviyede sağlanması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Tüm detaylar masaya yatırıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, yarış parkurları, sporcu kayıt süreçleri, ulaşım planlaması, trafik düzenlemeleri, sağlık hizmetleri, güvenlik önlemleri, teknik altyapı ve lojistik hazırlıklar ayrıntılı olarak değerlendirildi. Organizasyon boyunca görev alacak kamu kurumlarının sorumluluk alanları gözden geçirilirken, yarışların uluslararası standartlarda gerçekleştirilebilmesi için izlenecek yol haritası da belirlendi.

Toplantıda ayrıca sporcuların ve vatandaşların yarış sürecini güvenli ve konforlu şekilde geçirebilmesi amacıyla alınacak tedbirler üzerinde duruldu. Özellikle yarış güzergâhlarında uygulanacak trafik düzenlemeleri, sağlık ekiplerinin konuşlanacağı noktalar ve organizasyon boyunca yürütülecek koordinasyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Spor turizmine önemli katkı sağlıyor

Uluslararası Alanya Triatlon Yarışları, yalnızca sportif yönüyle değil, kente sağladığı ekonomik ve turizm katkısıyla da dikkat çekiyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı sporcunun aileleri ve ekipleriyle birlikte Alanya'ya gelmesi, konaklama, yeme-içme ve alışveriş başta olmak üzere birçok sektöre hareketlilik kazandırıyor. Organizasyon, Alanya'nın uluslararası spor destinasyonu kimliğini güçlendiren en önemli etkinliklerden biri olarak gösteriliyor.

Alanya bir kez daha dünya sporunun buluşma noktası olacak

35 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü triatlon organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyan Uluslararası Alanya Triatlon Yarışları'nın bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan yarışlarda farklı yaş kategorilerinden sporcular derece elde edebilmek için mücadele edecek.

Yetkililer, organizasyonun başarıyla tamamlanması için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, Uluslararası Alanya Triatlon Yarışları'nın bu yıl da hem sporculara hem de sporseverlere unutulmaz anlar yaşatmasının hedeflendiğini ifade etti. Yarışların, Alanya'nın spor turizmi vizyonuna önemli katkılar sunmaya devam etmesi bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)