ALANYA’DAKİ sporseverler için yeni bir merkez haline gelmesi beklenen tesisin açılışına siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninin özel konuğu, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı ile IFBB Dünya Federasyonu Asbaşkanı Koray Girgin oldu. Törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediye Başkan Danışmanları Nazmi Zavlak ve Faruk Konukçu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Öz, Alanyalı milli sporcu ve TVGFBF Antalya İl Temsilcisi Ali İhsan Yüksekkaya ile çok sayıda davetli yer aldı.

KURDELE KESİLDİ

Protokol üyeleri ile işletme sahipleri Melisa Giliv ve Cengiz Seyhun’un birlikte kurdele kesmesiyle açılış gerçekleştirildi. Açılışın ardından davetliler tesisi gezerek spor salonunun sunduğu imkanlar hakkında bilgi aldı.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDECEK

Yeni nesil fitness ekipmanları, geniş antrenman alanları ve modern tasarımıyla dikkat çeken Summer Gym’in, hem profesyonel sporculara hem de sağlıklı yaşamı benimseyen vatandaşlara hizmet vermesi hedefleniyor. İşletme yetkilileri, sporun günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

ALANYA’NIN SPOR ALTYAPISINA KATKI SAĞLAYACAK

Kentte spor yatırımlarının artmasının önemine dikkat çeken davetliler, Summer Gym’in Alanya’nın spor altyapısına değer katacağını ifade etti. Modern donanımıyla hizmete başlayan tesisin, kısa sürede spor tutkunlarının uğrak noktalarından biri olması bekleniyor.

Muhabir: Ramazan Özdemir