Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarete Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı ve Spor Kulüpleri Daire Başkanı Ercan Yıldız'ın yanı sıra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ile Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı da katıldı.

Spor yatırımları değerlendirildi

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Alanya'da badminton branşının geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. İlçede düzenlenebilecek organizasyonlar, sporcu yetiştirilmesine yönelik projeler, altyapının güçlendirilmesi ve gençlerin badminton sporuna yönlendirilmesini sağlayacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversite iş birliğiyle yürütülebilecek projeler değerlendirilirken, Alanya'nın sahip olduğu spor turizmi potansiyelinin badminton branşı açısından da daha etkin kullanılmasına yönelik öneriler masaya yatırıldı.

Alanya'nın spor vizyonuna katkı sağlayacak

Son yıllarda birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Alanya'nın, badminton branşında da önemli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğu ifade edilirken, spor kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin farklı branşlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca çocuklar ve gençlerin spora teşvik edilmesi, okul sporlarının desteklenmesi ve badmintonun ilçede daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

İş birliği mesajı verildi

Ziyaret sonunda Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Taraflar, Alanya'da sporun gelişimine katkı sağlayacak projelerde iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Alanya'nın spor turizmindeki güçlü konumunu daha da ileriye taşımayı hedefleyen bu tür temasların, ilçede badminton başta olmak üzere farklı spor branşlarının gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor.(Mehmet TUNÇ)