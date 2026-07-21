Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Alanya Belediyesi, üç etap halinde planlanan çalışmaları yoğun bir tempoyla sürdürüyor. İlk etap kapsamında, İsa Küçülmez Caddesi'nin doğu-batı istikametindeki bölünmüş yolun kuzey bölümünde, Muhtarlık binasına kadar uzanan yaklaşık 1.600 metrelik güzergahta sıcak asfalt serimi tamamlandı. Yolun güney bölümünde ise zemin hazırlıkları bitirilirken sıcak asfalt serimine geçildi.

BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Ekiplerin yoğun mesai harcadığı çalışmalar, asfalt uygulamasıyla sınırlı kalmazken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü de sulama altyapısını yeniliyor ve elektrik hatları modernize ediliyor. Peyzaj düzenlemeleriyle caddenin daha düzenli ve estetik bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

SIRADA İKİNCİ ETAP VAR

İlk etapta gelinen noktanın ardından ikinci etap hazırlık çalışmaları da sürüyor. Muhtarlık binası önünden Mahmutlar Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki trafik ışıklarına kadar uzanan yaklaşık 2.200 metrelik güzergahta asfalt kazıma çalışmalarına başlanacak. Üç etap halinde yürütülen projenin tamamlanmasıyla birlikte Kestel Mahallesi'nin en önemli ulaşım akslarından biri modern altyapısı, yenilenen üstyapısı ve düzenlenen çevresiyle vatandaşların hizmetine sunulacak. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)



Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN