SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Dönüşüm Programı’na yönelik başvuruların 31 Temmuz tarihinde sona ereceğini hatırlatan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, program kapsamına giren imalatçı esnaf ve sanatkarların süreci yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Yeşil dönüşümün çevrenin korunmasının yanı sıra üretim maliyetlerini düşüren ve işletmelerin rekabet gücünü artıran önemli bir süreç olduğunu belirten Başkan Dere, “Bugün ihracat yapan büyük firmalar kadar onların tedarik zincirinde yer alan küçük üreticilerimiz de bu değişimden etkileniyor. Artık üretimde yalnızca kaliteli ürün ortaya koymak yeterli olmuyor. Enerjiyi nasıl kullandığınız, kaynakları ne kadar verimli değerlendirdiğiniz ve üretim sürecinizi nasıl yönettiğiniz de büyük önem taşıyor. Şartları sağlayan esnafımızın son günü beklemeden hazırlıklarını tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Evrak eksikliği ya da teknik nedenlerle hak kaybı yaşanmasını istemiyoruz. Bizim önceliğimiz, esnafımızın bu desteklerden en etkin biçimde yararlanması. Üretim yapan esnaf ve sanatkarlarımızın da yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlayabilmesi için finansman, danışmanlık ve teknik destek imkanlarının güçlendirilmesi büyük önem taşıyorö diye konuştu. AESOB Başkanı Dere, yeşil dönüşümün yalnızca büyük sanayi kuruluşlarını ilgilendiren bir süreç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak “Esnafımız üretim ve ticaret şartlarına uyum sağlama konusunda güçlü bir tecrübeye sahiptir. Bugün de aynı kararlılıkla geleceğe hazırlanmalı. Enerji maliyetlerinin arttığı, kaynakların daha dikkatli kullanıldığı bir dönemde verimli üretim yapan işletmeler hem maliyetlerini daha sağlıklı yönetebilecek hem de rekabet güçlerini artıracaktır. Güçlü esnaf, güçlü ekonomi demektirö dedi.

ÜRETEN ESNAFIMIZ HAZIR

Üreten esnaf ve sanatkarların dönüşüm sürecine uyum sağlayabilecek bilgiye, tecrübeye ve üretim gücüne sahip olduğunu dile getiren Başkan Dere, “Bugün bir marangoz atölyesi, mobilya üreticisi, metal işleme işletmesi ya da gıda üreticisi de yarının rekabet şartlarına hazırlanıyor. Enerji tasarrufu sağlayan makineler, daha az kaynak tüketen üretim yöntemleri ve çevre dostu teknolojiler işletmelerimizin hem maliyetlerini düşürüyor hem verimliliğini artırıyor. Esnafımız bu değişime ayak uydurmaya hazır. Çevreyi koruyan her adımı destekliyoruz. Beklentimiz, yeşil dönüşüm imkanlarının daha fazla üretici esnaf ve sanatkarımıza ulaşmasıö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA