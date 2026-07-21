Özellikle temmuz ayının son haftalarıyla birlikte hız kazanan eğlence takviminde sahne alan DJ Ser-O, elektronik müziğin en sevilen örneklerini dinleyicilerle buluşturuyor. House müzikten elektronik ritimlere, güncel remixlerden dünya listelerinde yer alan dans hitlerine kadar uzanan geniş repertuvarıyla gece boyunca temposu hiç düşmeyen setlere imza atan başarılı DJ, pistleri dolduran misafirlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Üçlü performans büyük ilgi görüyor

DJ Ser-O'nun sahne aldığı gecelerde kabinde deneyimli isimler DJ Gökhan Sakaltaş ve DJ Özgür Uzar da yer alıyor. Üç başarılı DJ'in art arda gerçekleştirdiği performanslar sayesinde müzik temposu gece boyunca kesintisiz devam ediyor. Birbirini tamamlayan setler ve farklı müzik tarzlarının harmanlandığı performanslar, eğlence severlerden tam not alıyor.

Yazın ritmi Summer Garden'da atıyor

Club Summer Garden, yalnızca müzik performanslarıyla değil, gelişmiş ses sistemi, etkileyici ışık ve lazer gösterileri, dev LED ekranları ve açık hava atmosferiyle de ziyaretçilerine festival havasında bir eğlence deneyimi sunuyor. Gece boyunca görsel şovlarla desteklenen performanslar, mekana gelen misafirlerin enerjisini sürekli yüksek tutuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi

Alanya'nın en önemli eğlence merkezlerinden biri olan Club Summer Garden, yaz sezonunda özellikle Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer alıyor. Eğlence anlayışını uluslararası standartlarda sunan mekan, farklı ülkelerden gelen misafirleri aynı dans pistinde buluşturarak yaz gecelerine renk katıyor.

Sezon boyunca dolu dolu program

2026 yaz sezonu boyunca birbirinden başarılı DJ performanslarına ev sahipliği yapmaya devam edecek olan Club Summer Garden, resident DJ kadrosunun yanı sıra özel etkinlikleri ve sürpriz sahne programlarıyla da eğlence severleri ağırlamayı sürdürecek. DJ Ser-O'nun yüksek tempolu performansları ise yaz boyunca mekanın en çok ilgi gören sahneleri arasında yer almaya devam ediyor. Eğlence tutkunları, müzik ve dansın buluştuğu Summer Garden'da yaz gecelerinin tadını çıkarmayı sürdürüyor.(Mehmet TUNÇ)