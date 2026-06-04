CUMHUR İttifakı ruhunun tam gaz devam ettiği süreçte yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ittifakın adayı olmuş ama siyasi yaşamında ilk kez "Mağlup olarak" koltuğu CHP'li Osman Özçelik'e kaptırmıştı, malumunuz...

İşte o seçimlerde başkan adaylarının yanı sıra belediye meclis üyeliğine aday gösterilen isimler de "Bazı istisnalar" dışında çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı...

"Bazı istisnalar" dediğim, tartışma götürmeyen ve her kesim tarafından memnuniyetle kabul edilen isimlerin başında

Adem Başkan'ın listesinin ikinci sırasında yer bulan Alaaddin Işık olmuştu...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kontenjanından meclis üyesi seçilen Alaaddin Işık, bugüne kadar gösterdiği performansla ne kadar "Doğru bir tercih" olduğunu açıkça ortaya koydu...

Tam da bu noktada şunu açıkça söyleyeyim...

Alaaddin Işık, babamın oğlu değil...

Amca oğlu, dayı oğlu ya da ne bileyim hala oğlu, teyze oğlu filan da değil...

Kendisiyle yüz yüze gelip, el sıkışmışlığımızın sayısı üçü geçmez...

Ancak, ağırlıklı olarak "Siyaset yazan" bir gazeteci olarak, diğer "Dikkat çeken" siyasetçilere yaptığım gibi kendisini hep yakından takip etmişimdir...

Siyaset arenasında gençlerin daha çok ve daha aktif yer almaları gerektiğine inanan bir gazeteci olarak, Alaaddin Işık gibi başarılı gençleri yakından takip etmeye devam edeceğim...

Bu bir...

Şimdi gelelim Alanya Beledye Meclisi Üyesi olarak bugüne kadar neler yaptığına...

Grup Sözcülüğü görevini üstlendiği partisini en iyi şekilde temsil etmek adına, Osman Başkan'a karşı eksiksiz muhalefet yapıyor, misal...

Doğruya "Doğru", eğriye "Eğri" diyerek...

Ne olursa olsun, ille de muhalefet yapacağız anlayışıyla şirazeden çıkmadan politika üretebilmek, siyaset yapabilmek öyle her babayiğidin harcı değil...

Bu iki...

Yerel yönetim anlamında Alanya'nın "Acil çözüm bekleyen sorunlarını" biliyor...

Bu anlamda şöyle dedi, misal...

"Alanya’nın birçok noktasında vatandaşlarımız; bozuk yollar, eksik kaldırımlar ve kalitesiz uygulamalar nedeniyle mağduriyet yaşamaya devam ediyor...

Mecliste açıkça ifade ettik:

Alanya’mız planlı, kaliteli ve kalıcı hizmeti hak ediyor...

Bizler de hemşehrilerimizin sesi olmaya, eksikleri dile getirmeye ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz"...

Bu sözler, öyle "Laf olsun, torba dolsun" anlayışıyla söylenmiş sözler değil...

"Takipçisi olmaya devam edeceğiz" diyor...

Ve oluyor...

Bu üç...

Siyasette Alanya'nın parlayan yıldızı olarak yoluna tam gaz devam eden Alaaddin Işık ile ilgili "Bu dört, bu beş, bu on yedi, bu otuz altı" diye sıralayabileceğimiz daha pek çok özellik ve güzellik var...

Alanya adına doğrulardan sapmadan yoluna devam ettiği sürece bu özellik ve güzellikleri anlatmaya devam edeceğiz...

Hepimizin ortak paydası Alanya...

Bunu bilir, bunu söylerim...

Nokta...

Bu devirde kim kimi gerçekten ipliyor



İPLEMEK...

Türk Dil Kurumu’ndaki (TDK) bilgi şöyle...

Günlük dilde ve argoda bir kişiyi veya durumu önemsemek, dikkate almak ve değer vermek anlamına gelir...

İplememek, genellikle olumsuz kullanımıyla bir kimseyi yok saymak, umursamamak veya dikkate almamak durumlarını ifade eder...

Kelimenin geçmişi eski zamanlardaki dikiş ve işleme işlerine dayanmaktadır...

İplikle yapılan dikiş işleri detay ve titizlik gerektirdiğinden, "iplemek" bir işi özenle yapmak ve önemsemek anlamında türetilmiştir...

Günümüzde ise ağırlıklı olarak argo bir kelime olarak karşımıza çıkar...

"Sabahtan beri ona laf anlatıyorum ama beni hiç iplemiyor" denir, misal...

Güncel Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüklerinde ve dil kaynaklarında bu kelime argo sınıfında saygı göstermek ve değer vermek şeklinde de geçer.

"Hadi müşteriyi iplediğin yok, bari bize saygısızlık etme" gibi...

Başlıkta dedim ki...

"Bu devirde kim kimi gerçekten ipliyor"...

Bilmem...

Etrafınıza şöyle bir bakın...

Nokta...

Başkan Akkuş'tan çok önemli uyarılar

"SORUNLARIN temel nedenlerinden birisi, projelerde kalite yerine farklı hesapların ön plana çıkarılması"...

Yukarıdaki cümle, Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş'a ait...

Ana konu şu...

Dimçayı Doğu Sulama Hattı’nda sık sık yaşanan boru patlakları nedeniyle üreticilerin büyük mağduriyet yaşamaları...

Başkan Akkuş, yiğidi öldürüyor belki ancak hakkını da teslim ediyor...

Diyor ki...

"Hattın bir bölümünün çelik borularla değiştirilmesine yönelik çalışmalar olumlu ancak yetersiz...

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte çiftçilerin su ihtiyacı en üst seviyeye ulaştı...

Yaklaşık 300 metrelik ilave boru değişimi planlanmasına rağmen çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir tarih verilemedi...

Gerekirse gece mesaisi uygulanarak çalışmaların hızlandırılmalı...

Sürekli yaşanan arızalar nedeniyle üreticiler günlerce susuz kaldı ve tarımsal üretim ciddi zarar gördü

özellikle basıncın yüksek olduğu bölgelerden başlanarak hattın tamamının çelik borularla yenilenmesi artık bir zorunluluk haline geldi"...

Doğru söze ne denir...

Nokta...

Bu özlem hiç bitmeyecek

YUKARIDAKİ fotoğraf, sosyal medyada kendi kendime öylesine adımlarken bir anda karşıma çıktı..

Baktım, Alper Başkan var...

Rahmetli Alper Arıkan...

DİM Medya'yı ziyarete gelmiş...

Dönem, pandemi dönemi...

Ben hariç hemen hemen herkesin ağzında maske var...

"Bulaşmasın" diye...

Rahmetli Alper Başkan ve yanındaki dava arkadaşlarına sonuna kadar güvendiğim için maske takmamışım...

Güvenmek böyle bir şey olsa gerek...

Dava arkadaşlarıyla halen görüşüyorum...

Ve hepsi aynı şeyi söylüyor...

Özlüyoruz, hem de çok...

Gerçekten özlüyoruz Alper Başkan...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

UZUN yıllar aktif olarak içinde bulunduğu Alanya siyaset dünyasında, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan, daha sonra saf değiştirerek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan ve halen partisinin Alanya Belediye Meclisi Üyesi olarak aktif siyaset yaşamına devam eden, siyaseti sadece ve sadece "Halka hizmet" anlayışıyla yapan, ismi en küçük bir olumsuzlukla bile anılmayan, Alanya'nın başarılı ve çalışkan siyasetçilerinden Hüseyin Güney'e...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ