BOLU’da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çatıdan yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

ALEVLER KISA SÜREDE ÇATIYI SARDI

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. İlk belirlemelere göre çatı bölümünden geçen elektrik tesisatında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevlerin çatıyı sarması üzerine durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ DIŞARI ÇIKTI

Yangın sırasında çatıdan yükselen alevler çevreden de görülürken, binada yaşayanlar tedbir amacıyla dışarı çıktı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin binanın diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

ÇATININ BİR BÖLÜMÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısının bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının ardından bölgede inceleme yaparken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İlk değerlendirmelerde yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.