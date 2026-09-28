İstanbul’un Fatih ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde ortaya çıkarıldığı belirtilen yaklaşık 1 milyon dolarlık vurgun, turizm sektöründe iç denetim tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Turizm uzmanı Yılgör Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede ulusal medyaya yansıyan olayı ele aldı. Demirtaş’ın aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında otelin genel müdürü, muhasebe müdürü ve çeşitli departmanlarda görev yapan çalışanların da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İDDİAYA GÖRE PARA ÜÇ FARKLI YÖNTEMLE ALINDI

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda şüphelilerin, yurt dışından rezervasyon yaptırıp otele gelmeyen müşterilerin ödediği ücretleri zimmetlerine geçirdiği öne sürüldü.

Şüphelilerin ayrıca restoran bölümünden elde edilen bazı gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları, odasını değiştirmek isteyen müşterilerin ödediği fiyat farklarını da otel kasasına yansıtmayarak aldıkları iddia edildi. Dosyadaki anlatıma göre söz konusu yöntemlerle yaklaşık iki yılda 1 milyon dolarlık kayıp oluştu.

ÇALINAN PARAYLA BUTİK OTEL İŞLETMESİ İDDİASI

Olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri de şüphelilerden bazıları hakkında ortaya atılan yatırım iddiası oldu. Genel müdür ile muhasebe müdürünün, elde ettikleri öne sürülen parayla 20 odalı bir butik otelin işletmesini aldığı belirtildi.

Soruşturma sonrasında 5 şüphelinin tutuklandığı, 3 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildiği aktarıldı.

YÜKSEK DOLULUĞA RAĞMEN ZARAR DİKKAT ÇEKTİ

Demirtaş, otelin yüzde 85 seviyesinde doluluğa ulaşmasına rağmen zarar etmesinin yöneticiler açısından önemli bir uyarı işareti olduğunu söyledi. Özellikle resepsiyon, muhasebe ve restoran gibi doğrudan gelir akışının bulunduğu bölümlerde çapraz denetimin önem taşıdığını vurguladı.

ALANYA’DA YAŞADIĞI ÖRNEĞİ ANLATTI

Demirtaş, değerlendirmesinde Alanya’da daha önce görev yaptığı bir otelde karşılaştığı olayı da anlattı. Otelde deniz manzaralı odalara geçmek isteyen turistlerden alınan bazı ücretlerin resmi oda farkı yerine bahşiş şeklinde personele bırakıldığını fark ettiğini belirten Demirtaş, sistem değiştirildikten sonra işletmenin sezon sonunda yaklaşık 2-3 bin euro ilave gelir elde ettiğini söyledi.

Turizm uzmanı, özellikle restoran gelirleri, oda değişiklikleri ve gelmeyen müşterilere ait iptal edilemez rezervasyonların işletmeler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

“KONTROL MEKANİZMASI ŞART”

Demirtaş, otellerde yalnızca tek bir çalışanın değil, farklı departmanlarda görev yapan kişilerin birlikte hareket etmesi halinde usulsüzlüklerin uzun süre fark edilmeyebileceğini savundu.

İşletme sahiplerinin kasa hareketleri, rezervasyon sistemleri, oda değişiklikleri ve restoran gelirlerini düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirten Demirtaş, görev yaptığı işletmelerde para işlemlerinin muhasebe personeli aracılığıyla ve kamera önünde yapılmasına dikkat ettiğini söyledi.