TÜBİTAK

Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY), 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan 77. Uluslararası Astronotik Kongresi'ne (IAC 2026) bronz sponsor olarak katılacak.

IAC 2026 resmi hesaplarından yapılan duyuruya göre, kurumun uydu teknolojileri, Ar-Ge çalışmaları ve uzay görevlerindeki yetkinlikleri küresel sektör temsilcilerine tanıtılacak. Etkinlik, dünya genelindeki uzay ajanslarını, araştırmacıları ve teknoloji şirketlerini Türkiye'de bir araya getirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN UZAY VİZYONU ANTALYA'DA TANITILACAK

Kongre kapsamında uydu sistemleri, bilimsel araştırmalar ve yeni nesil uzay görevleri gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak. TÜBİTAK UZAY'ın bu organizasyonda üstlendiği sponsorluk rolü, Türkiye'nin son yıllarda ivme kazanan milli uzay ekosisteminin uluslararası arenada görünürlüğünü artırması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

IAC KONGRESİ NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Uluslararası Astronotik Federasyonu tarafından her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen IAC, dünya uzay endüstrisinin en kapsamlı buluşması olarak kabul ediliyor. Organizasyonun 2026 yılında Antalya'nın ev sahipliğinde yapılması, kentin uluslararası kongre turizmindeki konumunu güçlendirirken, Türkiye'nin teknoloji diplomasisine de doğrudan katkı sağlayacak.