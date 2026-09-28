MERSİN’in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde bir kahvehaneye silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAHVEHANEYE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan kahvehaneye gelen silahlı bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle ateş açtı.

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi.

5 KİŞİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Silahlı saldırıda Mehmet Atlı (71), M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve O.T. (24) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Mehmet Atlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 4 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri kahvehane ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan silahlı şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Saldırının nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.