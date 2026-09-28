ALANYA’DA 2025 vergilendirme dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi sıralamasının öne çıkan isimleri belli oldu. Listenin zirvesinde Sezer İnşaat Otelcilik’ten Uğur Sipahioğlu yer aldı. Sipahioğlu’nun vergi tutarı 321 milyon TL’yi aşarken, ilk sıradaki isim ile diğer sıralar arasındaki fark dikkat çekti.

UĞUR SİPAHİOĞLU AÇIK ARA ZİRVEDE

Uğur Sipahioğlu, 321 milyon 165 bin 47,77 TL vergi tutarıyla Alanya sıralamasında birinci oldu. Sipahioğlu, aynı zamanda Antalya genelindeki sıralamada da 4’üncü sırada yer aldı.

İKİNCİ SIRADA AHMET PAŞAOĞLU VAR

Alanya’nın ikinci sırasında Ülpaş A.Ş.’den Ahmet Paşaoğlu yer aldı. Paşaoğlu’nun vergi tutarı 60 milyon 489 bin 267,16 TL olarak açıklandı. Paşaoğlu, Antalya genelinde ise 53’üncü sırada bulunuyor.

NEŞET KOÇKAR ÜÇÜNCÜ SIRADA

Adalı Otelcilik’ten Neşet Koçkar, 56 milyon 685 bin 868,93 TL vergi tutarıyla Alanya’nın üçüncü vergi rekortmeni oldu. Koçkar, Antalya genelindeki sıralamada 59’uncu basamakta yer aldı.

İLK 4’Ü ÖZÇELİK TAMAMLADI

Alanya sıralamasında dördüncü sırayı ise Özçelik Meşrubat’tan Osman Tarık Özçelik aldı. Özçelik’in vergi tutarı 36 milyon 659 bin 783,61 TL olurken, Antalya genelinde 98’inci sırada yer aldı.

Böylece 2025 vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi sıralamasında Alanya’nın ilk 4 ismi Uğur Sipahioğlu, Ahmet Paşaoğlu, Neşet Koçkar ve Osman Tarık Özçelik oldu.