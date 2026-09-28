SAKARYA’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak sürdürüyor. Akşam saatlerinde şiddetlenen yağış nedeniyle kentin farklı noktalarında su baskınları meydana gelirken, sürücüler de suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA KAPLANDI

Adapazarı ilçesinde yoğun yağışın ardından birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Yükselen su seviyesi nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı.

Serdivan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yer altı otoparkını su basarken, Erenler ilçesindeki Dörtyol Sanayi Sitesi’nde de bazı dükkanlar suyla doldu.

BÜYÜKŞEHİR ‘ACİL’ KODUYLA TOPLANDI

Yağışın etkisini artırması üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri “Acil” koduyla toplandı. AKOM’da gerçekleştirilen toplantıya İtfaiye, Ulaşım, Zabıta, Fen İşleri ve Yol Bakım daire başkanları ile genel sekreter yardımcıları, SASKİ Genel Müdürü ve ilgili daire başkanları katıldı.

Toplantıya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan başkanlık etti.

‘SON 10 YILDA GÖRÜLMEMİŞ YOĞUNLUKTA’

Yağışın boyutuna ilişkin açıklama yapan Bayhan, son 10 yılda görülmemiş yoğunlukta bir yağışla karşı karşıya olduklarını belirterek, metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

225 ARAÇ VE 560 PERSONEL SAHADA

SASKİ, Yol Bakım ve Ulaşım ekipleri başta olmak üzere belediyenin tüm birimlerinin sahada olduğunu belirten Bayhan, kent genelindeki olumsuzluklara 225 araç ve 560 personelle müdahale edildiğini ifade etti.

Ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdüreceğini belirten Bayhan, halkın ve şehrin güvenliği için tüm ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini kaydetti.