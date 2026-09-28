Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geliş şekline ilişkin ayrıntıların, olayla ilgili yapılacak incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

MAHMUTLAR’DA D-400 YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİ BİR ARADA TAŞIYOR

D-400 Karayolu’nun Mahmutlar geçişi, Alanya’nın doğu-batı yönündeki ana ulaşım akslarından biri olmasının yanı sıra yoğun yerleşim alanlarının içerisinden geçiyor. Güzergâhta konutlar, işletmeler ve yerleşim alanları nedeniyle araç trafiğiyle yaya hareketliliği aynı koridor üzerinde buluşuyor. Bu durum özellikle yolun karşısına geçişlerde hem sürücülerin hem de yayaların trafik işaretleri, ışıklar ve belirlenmiş geçiş noktalarına dikkat etmesini önemli hale getiriyor.

AYNI GÜZERGÂHTA BENZER KAZALAR YAŞANDI

Mahmutlar’daki D-400 geçişi daha önce de yayaların ve farklı araç türlerinin karıştığı trafik kazalarıyla gündeme geldi. Eylül ayında yine Mahmutlar’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarpmış, yaralanan yaya hastaneye kaldırılmıştı. Bölgede meydana gelen farklı kazalar, yoğun araç trafiğinin bulunduğu ana arterlerde yaya güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

SÜRÜCÜLER VE YAYALARIN KURALLARA UYMASI ÖNEM TAŞIYOR

Trafik mevzuatı kapsamında sürücülerin yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmaları, geçiş hakkı bulunan yayalara öncelik vermeleri gerekiyor. Yayaların da karşıya geçişlerde varsa yaya veya okul geçitlerini, kavşakları, alt ve üst geçitleri kullanması; trafik ışıkları ve işaretlerine uygun hareket etmesi gerekiyor. Özellikle çok şeritli ve araç hızlarının yüksek olabildiği ana yollarda karşıya geçiş sırasında görüş mesafesi ve yaklaşan araçların hızı hayati önem taşıyor.

KAZALARDA RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yaralanmalı trafik kazalarında öncelik sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi ve olay yerinin güvenliğinin sağlanmasına veriliyor. Kolluk ekipleri ise kazanın oluş şeklinin belirlenmesi amacıyla araçların ve yolun konumu, sürücü ve tanık beyanları ile varsa çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiriyor. Kusur ve hukuki sorumluluğa ilişkin değerlendirmeler de elde edilen deliller ve yürütülen resmi süreç kapsamında yapılıyor.

D-400’DE YAYA GÜVENLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Alanya’nın doğu mahallelerini ilçe merkeziyle bağlayan D-400, aynı zamanda Antalya-Mersin yönündeki bölgesel ulaşımın önemli güzergâhlarından biri. Mahmutlar gibi nüfus ve ticari hareketliliğin yoğun olduğu yerleşimlerden geçen kesimlerde yaya ve araç trafiğinin kesişmesi, güvenli geçiş noktalarının kullanımını daha da önemli hale getiriyor. Sürücülerin yerleşim alanlarından geçerken hızlarını yol ve trafik şartlarına göre ayarlaması, yayaların ise kontrolsüz noktalardan geçişten kaçınması benzer kazaların önlenmesi açısından önem taşıyor.