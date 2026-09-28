Japonya'da bulunan Tsukuba Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre, yürüyüş hızına yakın tempoda yapılan 10 dakikalık koşu beyin sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Sinir bilimcilerin yayımladığı sonuçlar, kısa süreli ve düşük yoğunluklu egzersizin zihinsel uyanıklık ile karar alma mekanizmalarını doğrudan uyardığını ortaya koydu.

Araştırma kapsamında 24 sağlıklı genç yetişkin, koşu bandı üzerinde saatte 3 ila 6 kilometre hızla 10 dakika boyunca test edildi. Bu süreçte katılımcıların nabız değerleri dakikada 104 ile 107 atım seviyesinde tutuldu. Uzmanlar, özel algılayıcı başlıklar kullanarak beyin yüzeyindeki oksijenli kan seviyelerindeki değişimleri anlık olarak kayıt altına aldı.

DİKKAT VE OTOKONTROL TESTLERİNDE HIZLANMA

Hareketsiz geçen on dakikalık süreyle kıyaslandığında, yavaş tempoda koşan bireylerin dikkat ve otokontrol testlerine verdikleri tepki sürelerinde belirgin bir hızlanma saptandı. Ölçüm raporları, beynin üst düzey planlama ve duygu durumunu yöneten sol prefrontal korteks bölgesine giden oksijenli kan akışının arttığını gösterdi. Ayrıca katılımcıların egzersiz sonrasında kendilerini daha zinde hissettikleri bildirildi.

EGZERSİZİN BEYNE MEKANİK ETKİSİ NASIL OLUŞUYOR?

Bilim insanları, zihinsel canlanmanın sadece artan kan akışıyla değil, koşu esnasında başın yukarı ve aşağı doğru yaptığı ritmik hareketlerle de bağlantılı olduğunu aktardı. Düşük tempolu adımların yarattığı kafa ivmelenmesinin beyin dokusunu mekanik olarak uyardığı, bu durumun egzersize bağlı haz artışında yüzde 17 oranında doğrudan payı bulunduğu belirlendi.

Elde edilen bu veriler, zihinsel sağlığı korumak ve gün içindeki odaklanma sorunlarını aşmak için yorucu antrenman programlarına ihtiyaç duyulmadığını gösteriyor. Günlük rutine eklenecek birkaç dakikalık düşük tempolu hareketlerin, beyin fonksiyonlarını canlandırmak ve duygu durumunu iyileştirmek için yeterli ve pratik bir yöntem olduğu vurgulanıyor.