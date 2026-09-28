Osmaniye’nin merkez ilçesine bağlı Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana gelen silahlı saldırı, eğitim camiasını yasa boğdu. Okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen yakınının silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bilgili, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ SALDIRININ ARDINDAN YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, saldırının şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olay yerinde yaptığı açıklamada saldırının okul yönetimi, öğrenciler ya da eğitim-öğretim faaliyetlerinden kaynaklanmadığı yönündeki ilk değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaştı. Serdengeçti, öğretmen ile şüpheli arasında ailevi ve şahsi bir anlaşmazlık bulunduğuna yönelik bilgilerin soruşturma kapsamında incelendiğini bildirdi.

SİLAHIN RUHSAT DURUMUNU ADLİ İNCELEME NETLEŞTİRECEK

Olayla ilgili ilk bilgi ve açıklamalarda saldırıda kullanılan tabancanın ruhsat durumuna ilişkin farklı ifadeler yer aldı. Bazı ilk açıklamalarda silahın ruhsatsız olduğu belirtilirken, Vali Serdengeçti’nin olay yerindeki açıklamasında ruhsatlı olduğuna yönelik bilgi bulunduğu aktarıldı. Bu tür olaylarda silahın kime ait olduğu, ruhsat ve kayıt durumu ile balistik özellikleri adli incelemeyle kesinleştiriliyor. Bu nedenle söz konusu ayrıntının soruşturma dosyasındaki teknik incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

SORUŞTURMADA DELİLLER TEK TEK İNCELENECEK

Silahlı ölüm olaylarında Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında olay yerindeki maddi delillerin toplanması, kullanılan silahın kriminal incelemeye gönderilmesi, tanıkların ifadelerinin alınması ve varsa güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sürecin temel aşamaları arasında bulunuyor. Şüphelinin ifadesi ile olayın öncesinde taraflar arasında yaşandığı ileri sürülen anlaşmazlıklar da dosya kapsamında araştırılıyor. Kesin olay örgüsü ve hukuki nitelendirme ise soruşturma sonucunda elde edilen delillere göre belirlenecek.

PSİKİYATRİK TEDAVİ İDDİASI DA DOSYADA DEĞERLENDİRİLECEK

Vali Serdengeçti, şüphelinin uzun süredir psikiyatrik tedavi gördüğüne ilişkin bilgiler bulunduğunu da açıkladı. Ancak bir kişinin geçmişte tedavi görmüş olması, tek başına olayın nedeni veya cezai sorumluluğu konusunda sonuç çıkarmak için yeterli değil. Ceza soruşturmalarında şüphelinin fiil sırasında hukuki anlam ve sonuçları algılama ya da davranışlarını yönlendirme yeteneğine ilişkin bir tereddüt ortaya çıkması halinde değerlendirme, uzman incelemeleri ve adli makamların kararıyla yapılıyor.

OKUL GÜVENLİĞİ VE KRİZ SONRASI DESTEK ÖNEM TAŞIYOR

Saldırının ilk bulgulara göre doğrudan eğitim faaliyetlerini hedef almaması, olayın bir okul yerleşkesinde gerçekleşmiş olmasının oluşturduğu güvenlik ve psikolojik etkileri ortadan kaldırmıyor. Benzer olayların ardından okul yönetimleri ile güvenlik birimlerinin giriş-çıkışların kontrolü, ziyaretçi prosedürleri ve acil durum planlarını yeniden değerlendirmesi önem taşıyor. Olayı gören veya yaşananlardan etkilenen öğrenciler ve eğitim çalışanları açısından rehberlik ve psikososyal destek mekanizmalarının devreye alınması da kriz sonrası sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor.

FARABİ ANADOLU LİSESİ ÇARDAK KÖYÜ’NDE EĞİTİM VERİYOR

Farabi Anadolu Lisesi, Osmaniye merkezine bağlı Çardak köyünde faaliyet gösteren bir devlet okulu. Kent merkezinin yakın çevresindeki yerleşimlere de hizmet veren okulda normal eğitim sistemi uygulanıyor. Olayın okul bahçesinde meydana gelmesi nedeniyle hem eğitim camiası hem de çevrede yaşayan vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ederken, yetkililer ilk değerlendirmelerde öğrencileri hedef alan bir saldırı olmadığına özellikle öne çıktı.

ADLİ SÜREÇ SONUCU BEKLENİYOR

Mehmet Bilgili’nin ölümüyle sonuçlanan saldırının nedeni, olay öncesindeki husumetin kapsamı ve şüphelinin eylemine ilişkin tüm ayrıntılar Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk birimlerinin yürüteceği soruşturmayla açıklığa kavuşacak. Soruşturma tamamlanmadan saldırının nedeni veya şüphelinin hukuki durumu hakkında kesin değerlendirme yapılması mümkün değil. Yetkililer, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını belirtirken eğitimcinin ölümü ailesi, öğrencileri ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.