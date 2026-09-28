UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup 2’nci hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, Bursa’da İtalya’yı ağırladı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi İtalya 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Türkiye gruptaki ikinci maçından da puan çıkaramayarak son sırada kaldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

İTALYA MAÇA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya, henüz 9’uncu dakikada öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Ruggeri’nin yerden ortasında Zeki Çelik topu ıskaladı. Penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Bastoni yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

Golden sonra oyunun kontrolünü elinde tutan İtalya, 22’nci dakikada Frattesi’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip 27’nci dakikada bu kez Kayode ile golü buldu ve skor 3-0 oldu.

İlk 27 dakikada kalesinde üç gol gören Türkiye, devre arasına 3-0 geride girdi.

MONTELLA İKİNCİ YARIYA 3 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ikinci yarının başında üç değişikliğe birden gitti. Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Can Uzun’un yerine Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu sahaya çıktı.

Değişikliklerin ardından Türkiye aradığı golü 47’nci dakikada buldu. Abdülkerim’in uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın’ın içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz boş ağlara göndererek skoru 1-3 yaptı.

İTALYA CEVABI 3 DAKİKA SONRA VERDİ

Türkiye’nin farkı ikiye indirmesinden yalnızca 3 dakika sonra İtalya yeniden sahneye çıktı. Tonali’nin ceza sahası dışından çektiği şut direkten dönerken, pozisyonu takip eden Esposito kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-4.

Türkiye, 80’inci dakikada farkı azaltma fırsatı yakaladı. Arda Güler’in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Demir Ege, altıpasın hemen dışındaki Kerem Aktürkoğlu’nu gördü. Kerem’in müsait pozisyondaki vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İtalya mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

BURSA’DA TARAFTARLARDAN TEPKİ

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım’a büyük destek veren tribünlerde, İtalya’nın ilk yarıda skoru 3-0’a getirmesinin ardından tepkiler yükseldi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’ndaki taraftarlar, uzun süre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı istifaya davet etti.