Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altında bulunan alageyikler, Çorum'daki Sıklık Tabiat Parkı'na taşındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, hayvanların yeni ekosistemlerine salımı başarıyla gerçekleştirildi.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İÇİN ÖNEMLİ ADIM

DKMP yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen bu nakil işlemi, türlerin doğal popülasyonlarını desteklemeyi hedefliyor. Kurumun resmi hesaplarından yapılan duyuruda, yaban hayatını koruma faaliyetlerinin ülke genelinde aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

ALAGEYİK NAKİLLERİ NEDEN YAPILIYOR?

Türkiye'de alageyiklerin en önemli doğal gen merkezlerinden biri olan Düzlerçamı'ndan yapılan bu tür transferler, ekolojik dengenin korunması açısından kritik rol oynuyor. Dar bir bölgeye sıkışan popülasyonların farklı coğrafyalara yayılarak çoğalması, olası salgın hastalıklar veya çevresel felaketlere karşı türün devamlılığını güvence altına alıyor.

Çorum'daki salım işleminin tamamlanmasıyla birlikte, alageyiklerin yeni yaşam alanlarına uyum süreci uzman ekipler tarafından yakından izlenmeye devam edecek.