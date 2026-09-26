Alanya sadece denizi, güneşi ve doğal güzellikleriyle değil, dostluklarıyla da insanı kendine bağlayan özel bir şehir.

Almanya’dan tatil için Alanya’ya gelen Fatih Şen, bu güzel şehirde arkadaşlarıyla bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirdi. Fatih Şen’e Tunahan Şen, Ahmet Ersoy, Selman Cüce, Fazıl Vural ve Hamza Ceylan eşlik etti.

Dostların buluşma noktası ise Alanya’nın son yıllarda en güzel seyir ve sosyal yaşam alanlarından biri haline gelen Alanya Şehir Terası oldu.

Şehrin ışıkları, Akdeniz’in eşsiz manzarası ve güzel sohbetler bir araya gelince ortaya unutulmaz bir akşam çıktı.

Kimi zaman hayatın en güzel anları, büyük organizasyonlarda değil; yıllardır görüşemediğiniz dostlarla aynı masada oturup geçmişi konuştuğunuz, bol bol güldüğünüz ve “İyi ki geldin” dediğiniz anlardır.

Almanya’dan Alanya’ya uzanan bu buluşma da işte tam olarak böyle bir dostluk hikâyesiydi.

Fatih Şen ve arkadaşları, Alanya’nın eşsiz manzarası eşliğinde hem hasret giderdi hem de güzel anılarına bir yenisini ekledi.

Çünkü Alanya’nın güzelliği sadece manzarasında değil…

Alanya’nın asıl güzelliği, burada kurulan dostluklarda ve yıllar geçse de devam eden arkadaşlıklarda.

Dostların yolu Alanya’dan geçiyorsa, güzel sohbetin ve güzel anıların da eksik olması mümkün değil.

Nice güzel buluşmalara, nice güzel dostluklara…

Alanya, dostlarıyla daha güzel.