İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa ilçesinde bir okulda silahlı kişilerin yakalandığına dair sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Altıntepsi Mahallesi'nde meydana gelen olayın, okul çevresindeki rutin güvenlik denetimleri sırasında bir parkta yaşandığı aktarıldı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin korunması amacıyla yürütülen devriye faaliyetleri esnasında durumundan şüphelenilen şahıslar polis ekiplerince durdurulmak istendi. Kaçmaya çalışan şüphelilerden bir adet şarjörün yere düştüğü tespit edildi. Yaşanan hareketliliğin ardından N.L.T. ve C.B. isimli şahıslar güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı.

SİLAH ÇİMENLİK ALANDA BULUNDU

Yürütülen detaylı araştırmalarda, yakalanan şüphelilerin yanlarında bulunan 12 yaşlarındaki M.T. ve M.D'ye silahı saklamaları için verdikleri ortaya çıktı. Çocukların ise kaçarken tabancayı olay yerine yakın bir çimenlik alana attıkları belirlendi. Kısa süre içinde iki çocuk da polis tarafından muhafaza altına alınırken, söz konusu tabanca atıldığı alanda ele geçirildi.

OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Emniyet birimleri, eğitim öğretim dönemi boyunca okul çevrelerinde ve parklarda öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli uygulamalar gerçekleştiriyor. Sosyal medyada hızla yayılan teyitsiz bilgilerin aksine, yetkililer bu olayın herhangi bir eğitim kurumu içerisinde veya okulla doğrudan bağlantılı olarak meydana gelmediğini vurguladı. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili başlattığı tahkikat işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği bildirildi.