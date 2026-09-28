ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, kötü geçen 2026 turizm sezonunun ardından zor günlere hazırlanan esnaf için mülk sahiplerine çağrıda bulundu. Sezon boyunca beklediği kazancı elde edemeyen, yaptığı yatırımların ve borçlarının altında kalan esnafın önünde zorlu bir kış bulunduğunu belirten Özdemir, bu süreçte iş yeri sahiplerinin desteğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

“ESNAFIMIZIN YÜKÜ AĞIR”

Turizm sezonunun esnaf açısından beklentilerin çok altında kaldığını belirten Özdemir, birçok işletmenin kredi ve borç ödemelerinde zorlandığını ifade etti. Devlet desteklerinin önemli olduğunu ancak yaşanan tüm sorunların devlet tarafından çözülmesinin beklenmemesi gerektiğini dile getiren Özdemir, esnaf ile mülk sahiplerinin aynı ekonomik zincirin parçası olduğunu vurguladı. Özdemir, “Gün, esnaf ve mülk sahibinin kader birliği yapma günüdür” dedi.

“KİRADA FEDAKARLIK YAPALIM”

İş yeri sahiplerine açık bir çağrıda bulunan Özdemir, esnafın kış aylarını atlatabilmesi için kira yükünün hafifletilmesini istedi.

Özdemir, “Bu zorlu kış şartlarında esnafımıza kira konusunda bir omuz verelim, yüklerini hafifletelim. Gerekirse kiralarda fedakarlık yapıp indirime gidelim; gerekirse esnafımızın durumuna göre birkaç ay kira talep etmeyerek onlara derin bir nefes aldıralım” ifadelerini kullandı.

“BİR KİLİDİN ÖNÜNE GEÇEBİLİRSİNİZ”

Esnafın iş yerini ayakta tutmasının yalnızca işletme sahibini değil, aynı zamanda mülk sahibini de ilgilendirdiğini belirten Özdemir, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Özdemir, “Bugün atacağınız bir adım, bir esnafın kapısına kilit vurmasını önleyecek, bir yuvanın huzurunu koruyacaktır. Bu zor günleri birbirimize tutunarak, dertleri paylaşarak hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

“KIŞ GÜNÜ YALNIZ BIRAKMAYALIM”

Çağrısının karşılık bulacağına inandığını belirten Özdemir, esnafın ayakta kalmasının Alanya ekonomisinin geleceği açısından da önem taşıdığını söyledi.

Özdemir, “Esnafımızı kış günü yalnız bırakmayalım ki, yarın sezon açıldığında dükkanlarımız yine neşeyle, umutla kapılarını açabilsin. Kader birliği ve dayanışma günüdür” diyerek sözlerini tamamladı.