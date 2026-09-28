Turizmci Yılgör Demirtaş’ın Alanya’da yabancıların karıştığı adli olaylar ve cezaevlerindeki yabancı yoğunluğuna ilişkin videosu yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Turiznomi YouTube kanalındaki videoya yorum yapan Rusça konuşan bir kullanıcı, Alanya’daki emlak patlamasıyla birlikte “Rusça konuşan bir emlak mafyası” oluştuğunu ve eski Sovyet coğrafyasından kaynağı belirsiz servetlere sahip kişilerin bölgeye geldiğini öne sürdü.

Turizm uzmanı Yılgör Demirtaş’ın Antalya ve Alanya’daki cezaevlerinde yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlülerin sayısının arttığı yönündeki açıklamalarının ardından dikkat çekici bir yorum geldi.

Demirtaş’ın videosunun yayımlandığı Turiznomi YouTube kanalına yorum yapan Rus bir kullanıcı, Alanya’nın son yıllarda yaşadığı yabancıya konut satışı ve emlak hareketliliğinin başka bir boyutuna dikkat çekerek organize yapılanmalara ilişkin ciddi iddialarda bulundu.

“RUSÇA KONUŞAN EMLAK MAFYASI VARDI” İDDİASI

Rus kullanıcı, özellikle Alanya’daki emlak sektörünün hızla büyüdüğü döneme işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Alanya'da emlak patlaması yaşanırken, kimse bunun nasıl biteceğini anlamamıştı. Emlakın olduğu yerde mafya benzeri kişiler ortaya çıkıyor.”

Kullanıcı, Rusça konuşan bazı kişilerin emlak sektöründe organize hareket ettiğini ileri sürerek, “Orada zaten Rusça konuşan bir emlak mafyası vardı, hatta bazıları Türklerle bile çalışıyordu” iddiasında bulundu.

Yorumda, yabancılara yönelik apartman ve daire kiralama faaliyetlerinin de geniş bir ekonomik alana dönüştüğü savunuldu.

“YANLARINDA NE TÜR PARALAR GETİRDİLER?”

Yorumun en dikkat çekici bölümlerinden biri ise eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Alanya’ya gelen bazı kişilerin servetlerinin kaynağına ilişkin iddia oldu.

Kullanıcı, “Yanlarında ne tür paralar getirdiler; bazıları dürüstçe kazandı, bazıları ise memleketlerinde çaldı” ifadelerini kullandı.

Bu sözler de herhangi bir somut kişi, dosya veya adli soruşturmayla desteklenmediği için doğrulanmış bir suç isnadı olarak değerlendirilemiyor.

Kullanıcı ayrıca ekonomik şartların değişmesi ve ikamet-vize uygulamaları nedeniyle bazı yabancıların Alanya’daki konutlarını satmaya çalıştığını, buna karşılık ekonomik olarak daha güçlü bazı kişilerin bölgede kalmayı sürdürdüğünü ileri sürdü.

“ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ’NDEN BELİRSİZ KİŞİLER GELDİ”

Rus kullanıcının yorumunda Türkiye’de uzun süredir tartışılan yabancı nüfus meselesine ilişkin de dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Kullanıcı, kamuoyunda ağırlıklı olarak Suriyelilerin konuşulduğunu savunarak, eski Sovyetler Birliği coğrafyasından gelen nüfusun yeterince tartışılmadığını öne sürdü.

Yorumda, “Herkes Suriyelilerden bahsedip dururken, bu arada eski Sovyetler Birliği'nden bir sürü belirsiz kişi geldi” denildi.

Kullanıcı ayrıca yabancılara yoğun gayrimenkul satışını sorgulayarak bunun Alanya'nın sosyal yapısı üzerinde uzun vadeli sonuçları olabileceğini savundu.

RUSLARIN ALANYA EMLAK PİYASASINDAKİ GEÇMİŞİ YENİ DEĞİL

Yorumdaki suç örgütü iddialarının doğrulanmış bir karşılığı bulunmasa da Rus vatandaşlarının Alanya gayrimenkul piyasasındaki güçlü varlığı yeni bir gelişme değil.

Alanya Belediyesi'nin 2015-2019 Stratejik Planı'nda dahi yabancıların mülk edinmeye özellikle 2000'li yıllardan sonra başladığı belirtiliyordu. O dönem açıklanan verilere göre yabancıların sahip olduğu 3 bin 900 taşınmazın 841'i Rus vatandaşlarına aitti ve Ruslar yabancı mülk sahipleri arasında ilk sıradaydı.

RUSLAR KONUT SATIŞINDA HALA İLK SIRADA

Güncel TÜİK verileri de Rus vatandaşlarının Türkiye gayrimenkul piyasasındaki ağırlığının sürdüğünü ortaya koyuyor.

Haziran 2026'da Türkiye'de yabancılara 2 bin 15 konut satıldı. Bunların 381'ini Rusya Federasyonu vatandaşları satın alarak uyruklar arasında ilk sırada yer aldı.

Temmuz 2026'da ise yabancılara satılan 2 bin 120 konutun 394'ü Rus vatandaşlarına gitti. Rusya Federasyonu vatandaşları bu ayda da ilk sıradaki yerini korudu.

TÜİK'in yeni veri sisteminde yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarının il ve ilçe kırılımında, alıcıların uyruklarına göre izlenebilmesine yönelik veri seti de bulunuyor.