A Milli Futbol Takımı'nın UEFA

Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda İtalya'yı ağırladığı karşılaşmaya taraftar protestoları damga vurdu. İlk yarının 3-0'lık İtalya üstünlüğüyle sona ermesi, tribünlerde tepkiye yol açtı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, maçı tribünden takip eden taraftarlar, alınan farklı skorun ardından faturayı teknik heyet ve yönetime kesti. Tribünlerden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik yoğun istifa tezahüratları yükseldi.

TRİBÜNÜ TERK ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Protestolar sırasında taraftarlar tarafından 'TFF istifa' ve 'İbrahim dışarı' şeklinde sloganlar atıldı. Yaşanan gerginliğin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, kendisine ve yönetime yönelik bu tepkiler üzerine tribündeki yerinden ayrılarak stadı terk ettiği iddia edildi.

TARAFTARIN TEPKİSİ SKORLA BÜYÜDÜ

Milli takımın kendi sahasında oynadığı uluslararası turnuva maçında, henüz ilk yarıda kalesinde üç gol birden görmesi tribünlerdeki sabrı taşıran ana etken oldu. Beklentilerin uzağında kalan futbol tablosu, taraftarın doğrudan teknik heyetin kararlarını ve federasyon yönetimini hedef almasına zemin hazırladı.