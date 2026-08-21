ÇOK değil bundan bir kaç yıl önce devlet memurları Alanya'ya tayin olabilmek için can atarlardı...

Alanya'ya gelebilmek için torpil filan ararlardı...

Ancak sadece bu kira bedelleri nedeniyle işin rengi maalesef değişti...

Alanya artık "Sürgün kenti" haline geldi...

Kimse gelmek istemiyor...

Alanya'ya tayini çıkanlar bir yolunu bulup başka yerlere gitmek için mücadele ediyorlar...

Ev sahiplerinin vicdanları bu sorunu çözmeyecek, bu kesin...

BİRİLERİNİN DUR DEMESİ LAZIM

Kim yapacak, nasıl yapacak bilemiyorum ama birilerinin bu soytarılığa, şarlatanlığa "Dur" demesi lazım...

Kira fiyatları her geçen gün biraz daha yukarılara tırmanıyor…

Özellikle sosyal medya üzerinden bazı uyanık emlakçılar algı operasyonları yapmaya devam ediyorlar…

Alanya’dan kaçışlar çoğalıyor…

Memur, hemşire, öğretmen, polis…

Alanya’ya gelmek, burada görev yapmak istemiyorlar…

Durum gerçekten vahim...

Sadece memurlar açısından değil...

Esnaf açısından da durum son derece vahim...

Alanya esnafı diyor ki...

"Ekonomi maalesef düzelmedi, bu gidişle düzelmeyecek de...

Alanya'da işyeri kiraları içinden çıkılamaz bir duruma geldi...

Mülk sahipleri bu durumu ısrarla görmemezlikten geliyor...

Zamlar durmuyor, esnaf yapılan her zamdan doğrudan etkileniyor...

Gerçekten çok çaresiz kaldık...

MALİYETLER ÇOK ARTTI

Alanya'da esnaflık yapabilmek artık mucize halinde geldi"...

Evet, Alanya'da yaşamak her anlamda gerçekten mucize haline geldi...

Esnaf, memur, işçi...

Her kesim açısından geçerli bu durum...

Özellikle yerli turistlere tatil artık hayal oldu...

Yabancılar için de durum çok farklı değil...

Maliyetler inanılmaz derecede arttı çünkü...

Otelci ne yapsın...

Turizm emekçisi ne yapsın...

Kim ne yapsın...

Ben ne yapayım...

Ben de bilemedim doğrusu...

Nokta...

Alanya'nın örnek mahalle muhtarı

BAZI insanlar vardır...

İşi, görevi, mesleği ya da ne bileyim, ünvanı, lakabı ne olursa olsun...

Her fırsatta, her ortamda daima fark yaratırlar...

Severim böyle insanları, saygı duyarım...

Alanya'nın önemli noktalarından olan Saray Mahallesi muhtarı, misal...

Süleyman Dora...

İşte bu insanlardan birisidir bana göre...

Uzun yıllar öncesinde tanıdım kendisini...

Ve bir gazeteci olarak sürekli takip ettim...

Sadece Saray Mahellesi Muhtarı olarak değil...

Keykubat Kültür ve Halk Şenliği etkinliklerinin mimarı olarak da takip ettim ve ediyorum...

Bu yılki etkinlik yaklaşıyor...

Ve Muhtar Dora herkesi etkinliğe davet ediyor...

Şu da var...

Bin Aile Bir Aile Derneği Başkanı oarak da önemli işlere imza atıyor...

Daha ne olsun...

Nokta...

ALTSO'nun başına Mustafa Tuna gelmeli

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO)...

Dün itibarıyla resmi internet sitesinden edindiğim bilgilere göre 6 bini aşkın üyesi var...

Bu anlamda resmi internet sitesindeki cümle aynen şöyle:

"Odamız, altı bini aşkın üyesi, modern altyapısı ve başarılı çalışmaları ile ilçemizin en önemli sivil toplum örgütü ve kurumlarından birisi haline gelmiştir"…

Çok doğru...

Buna kimsenin en küçük itirazı olmaz, olamaz...

ALTSO, gerçekten bu memleketin önemli ve devasa bir sivil toplum kuruluşu...

Peki, yapısal anlamda böylesine önemli ve devasa bir sivil toplum kuruluşu, yönetimsel anlamda ne durumda...

"Çok iç açıcı değil" deniliyor...

Önümüzdeki süreçte ALTSO seçimleri var...

Ve bu seçimlerde güçlü bir aday var...

Mustafa Tuna...

Bırakın ALTSO yönetimini Mustafa Tuna'ya...

Neler olacak bakın görün...

Nokta...

Muhtarlardan hizmet takibi

ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, plan ve program dahilinde kentin farklı noktalarında yol yapım ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...

Bu kapsamda altyapı hazırlıkları tamamlanan Obaalacami Mahallesi'nde yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta sathi asfalt serimi gerçekleştiriliyor...

Çalışmaları yerinde takip eden Obaalacami Mahalle Muhtarı Şevki Karaduman, "Daha önce talep ettiğimiz ve planlamaya alınan yolumuzda asfalt serimi gerçekleştiriliyor...

Mahallemize hayırlı olsun, bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte hem mahallemiz daha konforlu bir ulaşıma kavuşacak" dedi...

Muhtarların hizmet takibi önemli...

Bizler açısından da muhtarların takibi...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA siyaset dünyasına çok genç yaşta atılan ve aktif olarak uzun yıllar içinde bulunan, kendisinden sonra gelenler için "Gelen gideni aratır" sözünün çok sık hatırlanması nedeniyle başarısı defalarca tescil edilen, halen partisinin verdiği önemli bir görevi yerine getirmek adına Marmara Bölgesi'nde fark yaratmaya devam eden, Alanya siyasetinin geleceğine damga vurması beklenen, genç, başarılı, sevilen ve sayılan siyasetçilerin başında gelen Mustafa Toklu'ya...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ