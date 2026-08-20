ALANYA Belediyespor’un altyapısında yetişen genç boksörler, katıldıkları Türkiye şampiyonalarında sergiledikleri performanslarla dikkatleri üzerine çekti. Farklı yaş kategorilerinde Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların mücadele ettiği organizasyonlarda Alanya’yı temsil eden genç sporcular, elde ettikleri sonuçlarla kulüplerini ve kenti gururlandırdı.

Bayburt’ta gerçekleştirilen Genç-B Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Alanya Belediyespor adına ringe çıkan 75 kilo sporcusu Bulut Basralı, şampiyona boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çekti.

BULUT BASRALI RİNGDE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin farklı kentlerinden genç boksörlerin katıldığı şampiyonada Alanya Belediyespor’u temsil eden Bulut Basralı, 75 kilo kategorisinde mücadele etti. Genç sporcu, karşılaşmalarda sergilediği performansla Alanya Belediyespor’un genç sporcularının ulusal organizasyonlardaki iddiasını ortaya koydu.

Basralı’nın Türkiye şampiyonasındaki mücadelesi, kulüp tarafından da takdirle karşılandı.

MUSTAFA RÜZGAR TÜRKİYE İKİNCİSİ

Alanya Belediyespor adına bir diğer önemli başarı ise Sivas’tan geldi. Sivas’ta düzenlenen U-13 Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda mücadele eden Mustafa Rüzgar Hamzaçebi, 62 kilo kategorisinde ringe çıktı.

Rakipleri karşısında başarılı müsabakalar çıkaran genç boksör, şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Hamzaçebi’nin kazandığı derece, Alanya Belediyespor’un şampiyonadaki önemli başarılarından biri oldu.

ALANYA’NIN GURURU OLDULAR

Genç sporcuların farklı şehirlerde gerçekleştirilen Türkiye şampiyonalarında gösterdikleri performans, Alanya’da da sevinçle karşılandı. Özellikle küçük yaşlardan itibaren sporcuların ulusal organizasyonlarda tecrübe kazanması, gelecekte elde edilebilecek yeni başarılar açısından önem taşıyor.

Alanya Belediyespor bünyesinde yürütülen altyapı çalışmalarının karşılığının Türkiye çapındaki organizasyonlarda alınması da kulüp adına dikkat çeken bir gelişme oldu.

KULÜPTEN SPORCULARA VE ANTRENÖRLERE TEBRİK

Alanya Belediyespor’dan yapılan açıklamada, Türkiye şampiyonalarında kenti ve kulübü temsil eden sporcular ile onların yetişmesinde emeği bulunan antrenörler tebrik edildi.

Genç boksörlerin elde ettiği başarıların devam etmesi temennisinde bulunulurken, Alanya Belediyespor’un farklı branşlarda genç sporcuların gelişimine yönelik altyapı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye şampiyonalarında kazanılan dereceler, Alanya’da boksa ilgi duyan genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu. (Mehmet TUNÇ)