Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yeni nüfus verileri, Türkiye’nin 86,3 milyon sınırını geçtiğini ortaya koydu. Ülke nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Verinin dikkat çeken tarafı yalnızca toplam nüfus değil. TÜİK artık üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistikleriyle yıl içerisindeki değişimi de ortaya koyuyor.

6 AYDA 228 BİN 434 KİŞİLİK ARTIŞ

Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2025 tarihinde 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak açıklanmıştı. Buna göre 2026'nın ilk altı ayında nüfusa net 228 bin 434 kişi eklendi.

Artışın önemli bir bölümü son iki aylık dönemde gerçekleşti. 1 Mayıs ile 1 Temmuz arasında Türkiye nüfusu 123 bin 904 kişi arttı.

Bu rakamlar birlikte değerlendirildiğinde 2026'nın ilk yarısında nüfustaki net artışın yaklaşık yüzde 54'ünün mayıs-haziran döneminde gerçekleştiği görülüyor.

Buradaki “artış” rakamının yalnızca doğum sayısını ifade etmediğini de belirtmek gerekiyor. Nüfus büyüklüğü; doğumlar ve ölümlerin yanı sıra göç ve adres kayıtlarındaki değişimlerin birlikte ortaya çıkardığı toplam sonucu gösteriyor.

ERKEK VE KADIN NÜFUSU NEREDEYSE EŞİTLENDİ

1 Temmuz itibarıyla erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975, kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak kayıtlara geçti.

Toplam nüfus içerisinde erkeklerin payı yüzde 50,01, kadınların payı yüzde 49,99 oldu.

İki grup arasındaki fark yalnızca 21 bin 348 kişi.

2025 yılı sonunda erkek nüfusu 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfusu ise 43 milyon 32 bin 734 kişiydi. O tarihte erkeklerin toplam nüfus içerisindeki payı yüzde 50,02, kadınların payı yüzde 49,98 olarak hesaplanmıştı.

Yeni rakamlar, kadın ve erkek nüfus oranlarının birbirine biraz daha yaklaştığını gösteriyor.

TÜRKİYE 2025'TE DÜNYANIN EN KALABALIK 18'İNCİ ÜLKESİYDİ

Türkiye'nin nüfus büyüklüğünü dünya ölçeğinde değerlendirmek de tablonun boyutunu gösteriyor.

TÜİK'in Birleşmiş Milletler verilerini kullanarak yayımladığı Dünya Nüfus Günü 2026 bülteninde Türkiye, 2025 verileri üzerinden 194 ülke arasında nüfusu en yüksek 18'inci ülke olarak yer aldı. Türkiye'nin dünya nüfusundaki payı yaklaşık yüzde 1 olarak hesaplandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılı ortasında dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyar 231 milyon olduğu tahmin edilmişti. Hindistan 1,46 milyarı aşan nüfusuyla ilk sırada bulunurken Çin ikinci, ABD üçüncü sırada yer aldı.

Dolayısıyla Türkiye'nin 86 milyonu aşan nüfusu, küresel ölçekte de oldukça büyük bir nüfus kitlesine karşılık geliyor.

ASIL MESELE SADECE NÜFUSUN ARTMASI DEĞİL

Yeni rakamlar Türkiye nüfusunun büyümeye devam ettiğini gösterse de uzun vadeli demografik tablo yalnızca toplam kişi sayısıyla açıklanamıyor.

Nüfusun yaş dağılımı, doğurganlık, ölüm, iç ve dış göç hareketleri önümüzdeki yıllardaki nüfus yapısı açısından toplam rakamdan daha belirleyici hale geliyor.

Özellikle nüfusun yaşlanması, Türkiye açısından giderek daha fazla öne çıkan başlıklardan biri.

TÜİK'in nüfus çalışmalarında 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının yükselmesi, Türkiye'nin demografik yapısındaki dönüşümün temel göstergelerinden biri olarak izleniyor. Nüfus projeksiyonları da yaşlı nüfusun payının uzun vadede artacağına işaret ediyor.

Bu değişim yalnızca istatistiklerden ibaret değil. Çalışma çağındaki nüfusun büyüklüğünden emeklilik sistemine, sağlık hizmetlerinden konut ihtiyacına kadar birçok alan doğrudan nüfusun yaş yapısından etkileniyor.

86,3 MİLYONLUK NÜFUS GÜNLÜK HAYATTA NE ANLAMA GELİYOR?

Nüfustaki değişim merkezi yönetimin yanı sıra belediyelerin hizmet planlamasında da doğrudan önem taşıyor.

Yeni konut ihtiyacı, okul ve derslik planlaması, hastane kapasitesi, toplu ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, enerji altyapısı ve sosyal hizmetler nüfusun büyüklüğü ve yerleşim biçimine göre planlanıyor.

Özellikle yoğun göç alan kentlerde toplam Türkiye nüfusundaki artıştan çok, nüfusun hangi şehirlerde ve hangi ilçelerde toplandığı günlük yaşam açısından belirleyici oluyor.

Bu nedenle ülke nüfusunun 86 milyon 320 bine çıkması tek başına şehirlerde aynı oranda bir büyüme yaşandığı anlamına gelmiyor. İç göç, turizm hareketliliği, eğitim ve istihdam nedeniyle bazı kentlerin nüfus baskısı ülke ortalamasından çok daha yüksek olabiliyor.

ANTALYA GİBİ GÖÇ ALAN KENTLER İÇİN VERİNİN ÖNEMİ DAHA BÜYÜK

Bu tablo Antalya gibi sürekli nüfus hareketliliği yaşayan kentler açısından ayrıca önem taşıyor.

TÜİK'in ADNKS sistemi yerleşim yerlerine göre nüfus büyüklüğünün yanı sıra yaş-cinsiyet yapısı, yabancı nüfus, iç göç, doğum yeri ve hanehalkı gibi çok sayıda göstergenin üretilmesinde kullanılıyor.

Alanya gibi turizm, yabancı yerleşik nüfus ve Türkiye'nin farklı kentlerinden göç hareketlerinin aynı anda görüldüğü ilçelerde ise yalnızca kayıtlı nüfus rakamı, yılın her döneminde şehirde fiilen bulunan insan sayısını tek başına göstermiyor.

Bu ayrım; trafik, su tüketimi, sağlık hizmetleri, atık yönetimi ve toplu ulaşım gibi belediye hizmetlerinin planlanmasında özellikle önem kazanıyor.

NÜFUS VERİLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'nin nüfus istatistiklerinin temelinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bulunuyor.

Sistem 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının adres bilgileri T.C. kimlik numarası üzerinden MERNİS kayıtlarıyla eşleştirilirken, yabancı uyruklulara ilişkin bilgiler de ilgili kayıtlarla sisteme dahil ediliyor.

ADNKS'nin ilk sonuçları 31 Aralık 2007 tarihi esas alınarak 2008 yılında açıklanmıştı. Sistem bugün il, ilçe, belediye, köy ve mahalle düzeyindeki nüfus verilerinin temel kaynaklarından biri durumunda.

Bu sistem üzerinden yaş ve cinsiyet yapısı, yabancı nüfus, eğitim düzeyi, medeni durum, hanehalkı büyüklüğü ve iç göç gibi ayrıntılı istatistikler de hazırlanıyor.

YIL SONUNU BEKLEMEDEN NÜFUSUN SEYRİ İZLENEBİLECEK

Yeni dönemlik istatistiklerin en önemli taraflarından biri de burada ortaya çıkıyor.

Türkiye kamuoyu uzun yıllardır ağırlıklı olarak 31 Aralık tarihini esas alan yıllık ADNKS sonuçlarını takip ediyordu. TÜİK'in üçer aylık dönemler için ürettiği nüfus istatistikleriyle artık yıl içerisindeki değişimin daha kısa aralıklarla izlenmesi mümkün hale geliyor.

İlk altı aylık tablo şu anda net:

31 Aralık 2025: 86 milyon 92 bin 168 kişi

1 Temmuz 2026: 86 milyon 320 bin 602 kişi

Altı aylık net artış: 228 bin 434 kişi

Erkek nüfus: 43 milyon 170 bin 975 kişi

Kadın nüfus: 43 milyon 149 bin 627 kişi

Türkiye nüfus olarak büyümeyi sürdürüyor. Ancak önümüzdeki dönemde asıl takip edilmesi gereken gösterge yalnızca “kaç kişi olduk?” sorusunun cevabı olmayacak. Nüfusun hangi hızla arttığı, yaş yapısının nasıl değiştiği ve insanların hangi kentlerde yoğunlaştığı Türkiye'nin demografik geleceğini çok daha güçlü biçimde belirleyecek.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve dönemlik nüfus istatistikleri.