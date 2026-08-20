SAĞLIKLI ve genç görünen bir cilde sahip olmak isteyenlerin yalnızca kullandıkları kozmetik ürünlere değil, günlük bakım alışkanlıklarına da dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle duş sonrasında farkında olmadan yapılan bazı uygulamalar, zaman içerisinde cildin daha kuru ve hassas hale gelmesine neden olabiliyor.

Duş sonrası bakımda sık yapılan hataların başında yüzü havluyla sert şekilde ovalayarak kurulamak geliyor. Cildin havluyla kuvvetli şekilde ovuşturulması, özellikle hassas ve kuru ciltlerde tahrişi artırabiliyor. Bunun yerine yüzün temiz ve yumuşak bir havluyla tampon hareketler yapılarak kurulanması tavsiye ediliyor.

SICAK DUŞ CİLDİ KURUTABİLİR

Uzun süre sıcak suyun altında kalmak da cilt açısından dikkat edilmesi gereken alışkanlıklar arasında bulunuyor. Sıcak su, cilt yüzeyindeki doğal yağların azalmasına katkıda bulunarak duş sonrasında gerginlik ve kuruluk hissini artırabiliyor.

Bu nedenle çok sıcak su yerine ılık su tercih edilmesi ve duş süresinin gereğinden fazla uzatılmaması öneriliyor. Özellikle kuru veya hassas cilde sahip kişilerin su sıcaklığı konusunda daha dikkatli olması gerekiyor.

NEMLENDİRMEYİ GECİKTİRMEYİN

Duş sonrasında yapılan bir diğer hata ise nemlendirici kullanımının geciktirilmesi. Cildin tamamen kurumasını beklemek yerine hafif nemliyken nemlendirici uygulamak, cildin nemini korumaya yardımcı olabiliyor.

Burada önemli noktalardan biri de kullanılan ürünün kişinin cilt tipine uygun olması. Yağlı, kuru, karma veya hassas ciltlerin ihtiyaçları farklı olabileceği için nemlendirici seçiminde bu özelliklerin dikkate alınması gerekiyor.

HAVLUYLA OVALAMAK YERİNE TAMPON HAREKETLER

Duştan çıktıktan sonra hızlı bir şekilde hazırlanmak isteyen birçok kişi yüzünü ve vücudunu havluyla sert hareketlerle kuruluyor. Ancak cildi sürekli ovalamak tahrişe ve hassasiyetin artmasına yol açabiliyor.

Uzmanların önerdiği yöntem ise havluyu cildin üzerine hafifçe bastırarak fazla suyu almak. Böylece cilt gereksiz sürtünmeye maruz bırakılmadan kurulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

CİLT BAKIMINDA KÜÇÜK ALIŞKANLIKLAR ÖNEMLİ

Cilt sağlığının korunması için pahalı bakım ürünlerinin tek başına yeterli olmadığına dikkat çekiliyor. Duş sıcaklığından kurulama yöntemine, nemlendiricinin uygulanma zamanından kullanılan ürünün cilt tipine uygunluğuna kadar günlük rutindeki küçük ayrıntılar önem taşıyor.

Ilık suyla daha kısa süre duş almak, cildi sert şekilde ovalamamak ve duşun ardından uygun bir nemlendirici kullanmak, cildin doğal bariyerinin korunmasına yardımcı olabilecek temel alışkanlıklar arasında gösteriliyor.

Duş sonrasında tekrarlanan yanlış uygulamalar zaman içerisinde kuruluk ve tahrişi artırabilirken, bakım rutininde yapılacak küçük değişiklikler daha sağlıklı bir cilt görünümünün korunmasına katkı sağlayabiliyor.