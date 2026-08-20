ALANYA’nın turizm çeşitliliğinde önemli bir yere sahip olan sportif turizm ve günübirlik deniz turizmi faaliyetleri kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. İlçe Sportif Turizm ve Günübirlik Deniz Turizmi Kurul Toplantıları, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile turizm faaliyetleri konusunda görev ve sorumluluğu bulunan ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Görüşmelerde Alanya genelinde gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin belirlenen standartlara, güvenlik kriterlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde sürdürülmesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

SU ÜSTÜ SPORLARI VE YAMAÇ PARAŞÜTÜ ELE ALINDI

Toplantının önemli gündem maddeleri arasında Alanya’da özellikle yaz ve turizm sezonunda yoğun ilgi gören su üstü sporları yer aldı. Faaliyetlerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi, işletmelerin gerekli şartları yerine getirmesi ve süreçlerin mevzuata uygun yürütülmesine ilişkin konular değerlendirildi.

Alanya turizminin alternatif ürünlerinden biri haline gelen yamaç paraşütü faaliyetleri de kurul gündeminde yer aldı. Yamaç paraşütüne ilişkin başvuru, belgelendirme ve denetim süreçleri ilgili kurum temsilcileri tarafından ele alındı.

GÜNÜBİRLİK DENİZ TURİZMİ MASAYA YATIRILDI

Alanya’da her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin tercih ettiği günübirlik deniz turizmi faaliyetleri de toplantıda değerlendirildi.

Turizm faaliyetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi, güvenliğin ön planda tutulması ve ilgili işletmelerin mevzuata uygun şekilde hizmet vermesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

JEEP VE MİNİBÜS SAFARİLER DE GÜNDEMDEYDİ

İlçede özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği jeep ve minibüs safari tur organizasyonları da kurul toplantılarının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Safari organizasyonlarına yönelik başvuru ve belgelendirme işlemlerinin yanı sıra denetim süreçleri de değerlendirildi. Faaliyetlerin hem ziyaretçilerin güvenliğini sağlayacak hem de turizm hizmetlerinin kalitesini koruyacak şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

BAŞVURU VE DENETİM SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantılarda yalnızca mevcut turizm faaliyetleri değil, işletmeler tarafından gerçekleştirilen başvurular ile belgelendirme ve denetim süreçleri de ayrıntılı şekilde ele alındı.

Kurul üyelerinin değerlendirmelerinin ardından gündemde bulunan ilgili konular karara bağlandı.

TURİZMDE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON VURGUSU

Yetkililer, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Alanya’da sportif ve günübirlik turizm faaliyetlerinin güvenli, düzenli ve standartlara uygun biçimde sürdürülebilmesi için kurumlar arasındaki koordinasyonun önem taşıdığına dikkat çekti.

Turizm hizmetlerinin kalitesinin korunması ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. (Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA)