Hepimizin bildiği gibi güvenlik, turizm için olmazsa olmaz...

Maşallah, Alanya’mızda karada Polis ve Jandarma, denizde de Sahil Güvenlik muazzam bir uyum ve titizlikle çalışıyor.

Jandarma ve Polis, vatandaşın her an her yerde görebileceği güvenlik güçleri. Bir de Sahil Güvenlik var ki onlar, denizlerimizde dosta güven, düşmana korku verir.

Nasıl Polis ve Jandarma karada hem asayiş hem de trafik kontrolleri yapıyorsa, Sahil Güvenlik de denizlerimizde asayişi ve deniz taşıtları trafiğini kontrol eder.

Yarbay Erdinç Karadeniz, Alanya Sahil Güvenlik Komutanı olarak iki kez görev yaptı.

Disiplinli...

Başarılı...

Çalışkan...

İlk görev yaptığı dönemde Alanya turizmi için de güzel bir eser bırakılmasına vesile oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, 45 yaşında emekliye ayrılan gemi, Antalya Deniz Ticaret Odasının katkılarıyla konvoy eşliğinde batırılacağı Alanya Kalesi Fosforlu Mağara mevkisine getirildi. Sahilden 100 metre açığa çekilen gemiyi batırmak için su pompalandı. TCSG-127 adlı geminin 30 metre derinlikteki zemine batması, alkış ve tekne kornaları eşliğinde yaklaşık bir saat sürdü.

Yarbay Erdinç Karadeniz, o yıllarda genç bir Yüzbaşı ve Alanya TCSG-92 Bot Komutanıydı.

Komutan daha sonra rutin tayinle Alanya’dan ayrıldı.

Sonra Binbaşı olarak tekrar geldi.

Erdinç Komutan Alanya’yı ve bölgeyi çok iyi tanıyordu. İzinden dönüyormuş gibi hemen göreve başladı.

Alanya O’nu, O da Alanya’yı çok sevmişti.

Erdinç Komutanımız, Alanya’daki ikinci görevi sırasında Yarbay rütbesine yükseldi ve rutin tayinler arasında da Yarbay olarak Mersin’e atandı.

Yarbay Erdinç Karadeniz Alanya’da çok olumlu izler ve dostluklar bıraktı.

Arkasında da hoş bir seda ve muazzam çalışkan bir kadro bıraktı.

Turizme unutulmayacak katkıları oldu.

Özel yatlar, ticari tekneler, uluslararası limana gelip giden yolcu ve yük gemileri ile balıkçılar büyük bir titizlik ve nezaketle kontrol edildi.

Sorumluluk sahası, kendisi gibi çalışkan kadro tarafından kontrol altında tutuldu.

Erdinç Komutan’ın üstleriyle saygı çerçevesinde kurduğu uyumlu diyalog ve iş birliğiyle Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığının gelişmesine de katkılar sundu.

Yarbay Erdinç Karadeniz Komutan’ın rütbe almasına, yükselmesine elbette sevindik.

Ayrılmasına da üzüldük.

Ancak devlette devamlılık esastır.

Arkasında kalan Alanya Sahil Güvenlik kadrosunun ve yeni Komutanımızın da aldıkları bayrağı daha ileriye götüreceklerinden ve daha da iyisini yapacaklarından hiç şüphemiz yok.

Bu vesileyle hem Mersin’e giden Yarbay Erdinç Karadeniz’e hem de Alanya’nın yeni Sahil Güvenlik Komutanımıza ve kadrosuna başarılarının devamını diliyoruz.