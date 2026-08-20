ALANYA’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan kutlama programı kapsamında kent merkezinde fener alayı düzenlenecek, ardından ünlü sanatçı Gülşen Alanyalılarla buluşacak.

30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek program, saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünde vatandaşların toplanmasıyla başlayacak. Türk bayraklarıyla bir araya gelecek Alanyalılar, Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünü hep birlikte kutlayacak.

ALANYA SOKAKLARI FENER ALAYIYLA RENKLENECEK

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise geleneksel fener alayı olacak. Alanya Kent Konseyi organizasyonunda gerçekleştirilecek fener alayı saat 20.30’da başlayacak.

Vatandaşların Türk bayrakları ve fenerlerle katılacağı yürüyüşte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusu Alanya sokaklarına taşınacak. Kent merkezindeki yürüyüşün ardından kutlama programı eski Alanya Belediye binasının arkasında devam edecek.

GÜLŞEN ALANYALILARLA BULUŞACAK

Zafer Bayramı kutlamalarının finalinde ise Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden Gülşen sahneye çıkacak. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirecek.

Fener alayının ardından gerçekleştirilecek konserle 30 Ağustos coşkusunun gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Kutlama programına Alanya’da yaşayan vatandaşların yanı sıra tatil için ilçede bulunan yerli ve yabancı misafirlerin de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN ALANYALILARA DAVET

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Alanya Kent Konseyi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Alanyalıların Zafer Bayramı’nın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşaması amaçlanırken, fener alayı ve Gülşen konseriyle kentte bayram coşkusunun doruğa çıkması bekleniyor.

30 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünde başlayacak program, saat 20.30’daki fener alayı ve ardından gerçekleştirilecek Gülşen konseriyle devam edecek. (Hüseyin DOĞANAY)