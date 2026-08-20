MEVLÜT Çavuşoğlu Spor Lisesi, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası başarılarının yanı sıra öğretmenlerinin Türk sporundaki önemli görevleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Okulun başarılı öğretmenlerinden, aynı zamanda Kadın Bisiklet Milli Takımı Baş Antrenörü olan Barış Ünlü, 2026 Akdeniz Oyunları’nda Türkiye adına önemli bir sorumluluk üstlendi.

Barış Ünlü, Akdeniz Oyunları’nda mücadele edecek milli bisiklet kafilesinin ekip lideri olarak görevlendirildi. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek milli sporcularla birlikte İtalya’nın Taranto kentine hareket eden Ünlü, organizasyon süresince kafilenin çalışmalarına liderlik edecek.

MİLLİ KAFİLENİN BAŞINDA YER ALACAK

Kadın Bisiklet Milli Takımı Baş Antrenörlüğü görevini de sürdüren Barış Ünlü, Akdeniz Oyunları gibi önemli bir uluslararası organizasyonda ekip liderliği görevini üstlenerek Alanya’yı ve Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’ni temsil edecek.

Ünlü’nün milli takım düzeyinde üstlendiği görev, okulun Türk sporuna sunduğu katkının da önemli göstergelerinden biri oldu. Bisiklet branşında sahip olduğu deneyimi milli takım bünyesinde değerlendiren Ünlü, Taranto’da sporcuların organizasyon sürecindeki çalışmalarına öncülük edecek.

HEDEF TÜRKİYE’Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK

Akdeniz ülkelerinden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye de farklı branşlarda madalya mücadelesi verecek. Bisiklet kafilesi de ay-yıldızlı forma altında Türkiye adına önemli sonuçlar elde etmek için mücadele edecek.

Ekip lideri olarak kafilenin başında bulunan Barış Ünlü’nün, milli sporcuların yarış süreçleri ve organizasyon boyunca gerçekleştirilecek çalışmalarında aktif görev üstlenmesi bekleniyor.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU SPOR LİSESİ’NDEN DESTEK

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi de öğretmenleri Barış Ünlü’nün milli görevini duyurarak başarı dileklerini paylaştı. Okul yönetimi, hem Ünlü’ye hem de Akdeniz Oyunları’nda Türkiye adına mücadele edecek milli sporculara destek mesajı verdi.

Okul tarafından yapılan paylaşımda, “Öğretmenimize ve milli sporcularımıza Akdeniz Oyunları’nda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ALANYA’YI ULUSLARARASI ARENADA TEMSİL EDECEK

Alanya’da sporcu yetiştirilmesine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nin bir öğretmeninin milli takım kafilesinde ekip liderliği görevini üstlenmesi okulda da gurur yaşattı.

Barış Ünlü’nün Kadın Bisiklet Milli Takımı Baş Antrenörlüğünün yanı sıra 2026 Akdeniz Oyunları’nda üstlendiği ekip liderliği görevi, Alanya bisiklet sporunun uluslararası organizasyonlardaki temsilini de güçlendirdi.

Ünlü ve milli bisiklet kafilesi, İtalya’nın Taranto kentinde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlarla yurda dönmeyi hedefliyor. (Mehmet TUNÇ)