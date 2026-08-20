Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, kuzeydoğuda ise sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar öne çıkıyor. Sıcak havanın ay sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Tahminlere göre hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç bölgelerde ise 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerine daha yakın kalması bekleniyor. Türkiye'nin farklı bölgeleri arasında aynı gün içinde belirgin hava koşulu farkları görülecek.

Sıcak havanın birkaç günle sınırlı kalmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un değerlendirmesinde de Afrika ve Basra üzerinden taşınan sıcak hava kütlelerinin geniş bir alanı etkilediği belirtiliyor. İstanbul'da önümüzdeki 7-10 günlük dönemde yağış beklenmezken sıcaklıkların 31-35 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Nem oranının yükseldiği saatlerde hissedilen sıcaklık, termometrede ölçülen değerin üzerine çıkabiliyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ RİSKİ

Ülkenin büyük bölümünde açık hava beklenmesine rağmen Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda tablo değişiyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Yağışların yerel karakter taşıması nedeniyle aynı il içinde kısa mesafelerde farklı hava koşulları yaşanabiliyor.

Kısa sürede etkisini artıran gök gürültülü sağanaklarda asıl risk yalnızca yağış miktarından kaynaklanmıyor. Eğimin fazla olduğu bölgelerde yüzey akışı hızlanırken şehir merkezlerinde mazgal ve drenaj sistemlerinin kapasitesinin aşılması su baskınlarına yol açabiliyor. Yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda kısa süreli aksamalar da bu tür hava olaylarında karşılaşılabilecek riskler arasında bulunuyor.

AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar hızının 40-60 kilometre/saat seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle açık alanlardaki sabitlenmemiş malzemeler, çatı ve tabela gibi yapılar ile yüksek araçların kullanıldığı güzergahlarda dikkatli olunması gerekiyor.

SAĞANAK VE FIRTINA UYARILARI NASIL İŞLİYOR?

Meteorolojik uyarılar hazırlanırken yağışın beklenen şiddeti, süresi, etkileyeceği alan, rüzgar hızı ve atmosferdeki değişimler birlikte değerlendiriliyor. Tahminler yeni gözlem ve model verileri geldikçe güncellenebildiği için özellikle yerel kuvvetli yağış veya fırtına beklenen bölgelerde güncel Meteoroloji uyarılarının takip edilmesi önem taşıyor. Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumları da bu tahminleri ulaşım, altyapı ve olası afet risklerine karşı alınacak önlemlerde kullanıyor.

SICAK HAVADA GÜNÜN SAATİ ÖNEM KAZANIYOR

Uzun süre devam eden sıcak dönemlerde yalnızca günlük en yüksek sıcaklığa bakmak yeterli olmayabiliyor. Nem, rüzgar ve gece sıcaklıkları da insanların sıcaklığı nasıl hissettiğini belirliyor. Özellikle güneş altında uzun süre çalışanların ve açık havada zaman geçirenlerin günün en sıcak saatlerindeki doğrudan güneş maruziyetini azaltması, yeterli sıvı tüketmesi ve Meteoroloji'nin güncel tahminlerini izlemesi gerekiyor.

TARIM, ENERJİ VE GÜNLÜK YAŞAM DA ETKİLENİYOR

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların uzun süre devam etmesi tarımsal sulama ihtiyacını artırabiliyor. Kentlerde ise klima kullanımının yükselmesi elektrik tüketimine yansıyabiliyor. Yağış almayan bölgelerde toprak ve bitki örtüsünün daha hızlı kuruması da özellikle kırsal alanlarda yangın riskinin yakından izlenmesini gerektiriyor. Bu nedenle sıcak hava dönemleri yalnızca günlük hava tahmini açısından değil, tarım, enerji ve afet yönetimi açısından da takip ediliyor.

BÖLGELER ARASINDA HAVA FARKI BELİRGİNLEŞECEK

Günün genel tablosunda batı ve güney bölgelerde sıcak ve çoğunlukla açık hava öne çıkarken, kuzeydoğuda yerel sağanaklar etkili olacak. Samsun'da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava ile öğleden sonra iç kesimlerde sağanak ihtimali bulunurken günün en yüksek sıcaklığının 28 derece olması bekleniyor. Trabzon'da ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte en yüksek sıcaklığın 27 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu'nun kuzeyinde yaşayanların ise özellikle akşam saatlerinde kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olması gerekiyor.