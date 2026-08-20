Geçen hafta sonu oynanan Beşiktaş-Eyüpspor maçı, bence ligin en değerli ve hareketli maçı oldu. İlk yarının neredeyse tamamında stoperlerini üçüncü bölgeye yerleştiren, kanat bekleri ile bir sağdan bir soldan atak üstüne atak tazeleyen, öndeki forvet oyuncularının sadece son vuruşu defalarca yapmadığı bir Beşiktaş seyrettik. İkinci yarının 65. dakikasından sonra temposu düşse bile rakibine pozisyon vermeden galip geldiler.

Beşiktaş, birkaç oyuncu dışında ligin en hazır ve can yakacak takımı görüntüsünde. Çok çabuk çıkıp kanatlardan rakibi eksilterek hızlı ortalar yapıyor ve çoklu savunmayı önden yıpratmayı çok fazla deniyorlar. Yeni hocaları, ligin üstünde bir görüntü sergiliyor; sahaya adeta yapışıyor.

Diyeceksiniz, bu yazıyı neden yazıyorsun! Temsilcimiz Alanyaspor’un bu haftaki konuğu Beşiktaş. Eyüpspor, şablon olarak Alanyaspor gibi oynamasa da ona yakın takım savunma anlayışı ile hücumda agresif, savunmada toparlayıcı ve çoğalan bir takım olarak göze çarpıyor.

Gaziantep maçını ölçü almazsak bile Alanyaspor’un geçen yılki aynı oyun anlayışını geliştirmek istediği çok açık. Ancak takım neredeyse aynı oyunu oynuyor; aynı skoru, aynı savunmayı yapıyor. Değişen pek bir şey yok. Hoca, kaldığı yerden elindeki mevcut kadro yapısı ile devam ediyor.

Savunmada özellikle stoperler ağır kalıyor, kanat oyuncularının katkısı tartışılabilir. Orta saha ve ön koridor temkinli ama risk almadan oyun oynuyor. Al-ver, maçın boyunu çok uzatıyor. Bitirici oyuncu derseniz yok, yaratıcı oyuncu derseniz şimdilik o da yok. Sadece orta alanda geçiş oyunu denemelerinin tutmadığı bir maç oynadılar.

İsim isim oyuncuları anlatmak için erken. Ancak tüm yönleri ile Beşiktaş, Alanyaspor karşısında önde olsa bile futbolcuların ve hocanın maç seçtikleri gerçeğini de unutmamak gerekiyor.

İkinci hafta maçı, transfer bitmeden vitrin maçına dönüşür mü? Elbette dönüşür. Her oyuncu kendine verilen görevi kusursuz yerine getirirse sonuç elbette değişir. Ancak Beşiktaş’ın oyunu, son dört yılının en iyi takımı izlenimini verdi.

Temsilcimiz iç sahada kompakt oynuyor, özgüvenli ve hırslı. Bir tarafta Avrupa’da devam etmek isteyen, tecrübeli hocası ve yeni transferlerin göz doldurduğu, son yılların en süratli oyununu oynayan Beşiktaş; diğer tarafta geçen yıl 16 beraberlik ile ligi tamamlayan, istatistik olarak öncü olmayan, oyun şablonunu neredeyse herkesin isim isim ezberlediği Alanyaspor…

Kolay maçların olmayacağı, bu yıl ligin çok çetin geçeceği, üstteki takımların çoğalarak ilk 6’yı hedef koyduğu bir serüvenin ilk ciddi maçının futbol anlamında çirkinleşmeden geçeceğini ve hak edenin kazanacağı bir karşılaşmanın bizi beklediğini düşünüyorum.

Şehrin turizm döneminde olması dolayısıyla az seyirciyle oynanacağını düşünmüyorum. Henüz kombine almayanların bir an önce almalarını bekliyorum. İç sahada oynanacak tüm maçlarda çok değerli oyuncuları izleme şansını kimse kaybetmesin.

Beşiktaş maçı kader maçı elbette değil ancak çıkılan yolda ilk ciddi sınav olacak.

Seyircinin hazır olduğu her maç, futbolcusu ile skor bulur…