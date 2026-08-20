TRENDYOL Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun 2’nci hafta heyecanı başlıyor. Haftanın perdesi bugün Erzurum’da açılırken, futbolseverleri dört güne yayılan yoğun bir maç programı bekliyor. Alanya’da ise gözler pazar akşamı oynanacak Corendon Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasına çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.30’da başlayacak.

ALANYA’DA GÖZLER BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin 2’nci haftasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Turuncu-yeşilliler ile siyah-beyazlıları karşı karşıya getirecek mücadele 23 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da Alanya Oba Stadı’nda oynanacak.

Sezonun ilk haftalarının önemli karşılaşmalarından biri olacak mücadelede Corendon Alanyaspor, güçlü rakibi karşısında saha ve taraftar avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmak isteyecek.

Beşiktaş karşılaşmasının Alanyalı futbolseverlerden de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Pazar akşamı oynanacak mücadele öncesinde kentte futbol heyecanının giderek artması beklenirken, turuncu-yeşilli taraftarlar takımlarına tribünden destek verecek.

CUMARTESİ FENERBAHÇE SAHNEDE

Süper Lig’de 2’nci haftanın heyecanı yarın oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek. Saat 19.00’da Çaykur Rizespor, Samsunspor’u konuk ederken aynı saatte Arca Çorum FK ile Kasımpaşa karşılaşacak.

Günün kapanışında ise Fenerbahçe, saat 21.30’da TÜMOSAN Konyaspor’u ağırlayacak.

PAZAR GÜNÜ DÖRT KARŞILAŞMA

23 Ağustos Pazar günü Süper Lig’de dört karşılaşma oynanacak. Saat 19.00’da Eyüpspor-Gaziantep FK ve Trabzonspor-İstanbul Başakşehir mücadeleleri başlayacak.

Saatler 21.30’u gösterdiğinde ise Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelirken, Alanya’da Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

Hafta, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da oynanacak Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla tamamlanacak.

SÜPER LİG’DE 2’NCİ HAFTA PROGRAMI

Bugün

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

Yarın

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

23 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

24 Ağustos Pazartesi

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

Alanya’da haftanın en büyük heyecanı ise pazar akşamı yaşanacak. Corendon Alanyaspor, saat 21.30’da başlayacak mücadelede Beşiktaş karşısında taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.