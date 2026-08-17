ALANYA'YA Belediye Başkanı Osman Özçelik'in göreve başlamasının ardından ikiyıldan fazla zaman geçti...

Bu süre içinde Osman Başkan'la ilgili eleştiriler genellikle olumlu yönde...

Şöyle deniliyor, misal...

Olaylara hep çözüm odaklı bakıyor...

Alanya adına yeni ve kıymetli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışarak, arıtma tesisi gibi sorunların çözümü noktasında doğru adımlar atıyor...

ENERJİSİYLE DE GÖZ DOLDURUYOR

Bir kentin belediye başkanı enerji dolu olmalı...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, bu anlamda da fark yaratmaya devam ediyor...

Hem yüksek düzeydeki enerjisi hem de yüzünde eksik etmediği gülümsemesi ile göz dolduruyor...

Ağaçtan düşüp, ayağını kırdığı dönemde bile enerjisi hiç eksilmedi..

İnsanlarla sürekli iletişim halinde...

Kapısına gelen herkesi büyük bir sabırla dinliyor...

Alanya'nın en ücra yerlerini bile zerre kadar ihmal etmedi...

Bizzat gitti,sorunları yerinde tesbit etti ve buna göre çözüm yolları bulmaya çalıştı...

Ekibiyle büyük bir uyum içinde çalışıyor...

Osman Başkan'ın iyi niyetinden ve Alanya'ya hizmet aşkından zerre kadar şüphem yok...

Bu çok önemli...

Kimseyle bir hesaplaşma içinde ya da peşinde değil...

Hoşgörüsü, insan sevgisi olabilecek en yüksek boyutta...

Olaylara, insanlara hep doğru pencereden bakıyor...

Ve doğru işlere imza atıyor...

Önümüzdeki süreçte doğru işlere imza atmaya devam edecek...

Öte yandan Alanya Belediye Başkan Yardımcıları da çok iyi gidiyorlar...

Özellikle Murat Levent Koçak, Faruk Konukçu ve Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Sırıt performanslarıyla göz doldurmaya devam ediyorlar...

Alanya Belediyesi'nin yönetim anlamındaki son karnesi böyle...

Yerel seçimler hızla yaklaşıyor...

Osman Başkan ve ekibi en azından bir dönem daha göreve talip olacak gibi...

Bu çalışkan ekibe bu şans bence verilmeli...

Alanya'nın geleceği, küçük siyasi hesaplara alet edilemeli...

Son tahlilde Osman Başkan ve ekibinin enerjisi bir dönem daha Alanya'ya hizmet edecek düzeyde..

Enerjileri hiç eksilmiyor, tam aksine her geçen gün artyor...

Bu çok önenli...

Nokta...

Alanya'da Yeni Parti'ye inanların sayısı fazla

CUMHURİYET Halk Partisi içinde yönetim kademesi anlamında yaşanan gelişmelerin ardından CHP'den kopan Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti, Alanya'da taraftar toplamaya devam ediyor...

Bir dönem CHP bünyesinde siyaset yapan ve önemli isimlerden oluşan ekip, CHP'den istifa ederek Yeni Parti safarına katıldı...

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı...

"Yeni bir başlangıç, yeni bir umut, yeni bir mücadele…

Özgür Özel’in öncülüğündeki yeni partiye üyeliğimizi gerçekleştirdik...

Demokrasiye, özgürlüğe, adalete ve halkın iradesine olan inancımızla bu yolda biz de varız"...

Öyle görünüyor ki, Yeni Parti Alanya'da CHP'yi sollayıp geçecek...

Siyaset inanç işdir...

Ve siyaset ekip işidir...

Ve bu inanaçlı ekip şu günlerde Yeni Parti çatısı altında toplanıyor...

Nokta...

Türkdoğan ziyaretçi rekoruna koşuyor

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen Mustafa Türkdoğan, parti binasında ziyaretçilerini ağırlamaktan başını kaldıramıyor...

Ziyareçi rekoruna doğru koşan Başkan Türkdoğan'i son günlerde ziyaret edenler arasında mahalle muhtarları da vardı...

Ziyaretle ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı...

Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ali Efendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural ile dernek yöneticileri; Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, Konaklı Mahalle Muhtarı Kerim Şen, Şekerhane Mahalle Muhtarı Mustafa Taş, Alara Mahalle Muhtarı Fettah Öztürk ve Orhan Mahalle Muhtarı İsmail Uyar, İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Türkdoğan’ı ziyaret ettiler...

Nazik ziyaretlerinden dolayı muhtarlarınıza teşekkür ederiz"...

Mustafa Başkan'a bir kez daha başarıar diliyorum...

Nokta...

Züğürt turistler esnafı mahvetti

ÖZELLİKLE bu sezon Alanya'ya gelen turist profili hiç iç açıcı değil...

"Züğürt turistler" bunlar...

Geliyor, otele kapağı atıyor...

Her şey dahil sistemi sağ olsun...

Yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor...

Deniz bedava, kum bedava...

Güneş daha da bedava...

Sahilde içeceği suyu bile otelin musluğundan doldurup yanında götürüyor...

Esnafın durumu iyi değil...

Adamın kira ödemesi var, personel giderleri var, masrafı var, vergisi algısı var...

Var da var...

Ama ortada kazanılmış para yok...

Uzun lafın kısası, can çekişiyorlar...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

UZUN yıllardan beri Sardunya Ev Yemekleri Restoran'ın işletmeciliğini yapan, damak tadı anlamında ortaya koyduğu farkla büyük beğeni kazanan, Alanya'nın elit kesiminin tercih ettiği Sardunya Restoran'da güler yüzü ve tatlı diliyle insanlarla kurduğu ikili ilişklerde de fark yaratan, her zaman kaliteli malzemeleri tercih eden, Sardunya Restoran'ı dostların buluşma noktası haline getiren Gökalp Canko'ya bir kere daha...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ