Edinilen bilgilere göre, yakın zamanda mide küçültme ameliyatı geçirdiği belirtilen Ahmet Sühan Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın ölüm haberinin duyulmasının ardından ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, sevenleri de acılı aileye taziye dileklerini iletti.

Ahmet Sühan Yılmaz’ın genç yaşta hayatını kaybetmesi, kendisini tanıyanları derinden üzdü. Acı haber kısa sürede Konaklı ve çevre mahallelerde duyulurken, Yılmaz ailesinin yakınları cenaze töreninde bir araya geldi.

ACI HABER SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Konaklı Mahallesi’nden olan Ahmet Sühan Yılmaz’ın, bölgede tanınan isimlerle de akrabalık bağlarının bulunduğu belirtildi. Yılmaz’ın Pehlivan Şerif Görgülü’nün damadı, dolmuşçu Hatip Ali Yılmaz ile Payallar eski muhtarı Ali Öztürk’ün yeğeni olduğu ifade edildi.

Beklenmedik vefatın ardından Yılmaz ailesinin yanı sıra yakınları ve dostları da büyük üzüntü yaşadı. Ahmet Sühan Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini öğrenen sevenleri, aileye başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Genç yaşta gelen ölüm haberi özellikle Konaklı ve çevresinde üzüntüyle karşılandı.

TOSLAK’TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ahmet Sühan Yılmaz için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, akrabaları, yakınları ve sevenleri Yılmaz’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Yılmaz’ın cenazesi, ikindi namazının ardından Toslak Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreninde ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Ahmet Sühan Yılmaz’ın genç yaşta hayata veda etmesiyle büyük acı yaşayan ailesinin ve sevenlerinin üzüntüsü cenaze törenine de yansıdı. Yılmaz, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Sühan Yılmaz’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, dostlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.