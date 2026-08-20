HBO Max’te 14 Ağustos 2026’da yayınlanan The Sex Slave, Türkçe karşılığıyla “Seks Kölesi”, İsveç’te yıllarca süren bir ilişkinin ardından mahkemeye taşınan ağır cinsel istismar ve fuhuşa aracılık suçlarını konu alıyor.

Ancak iki bölümlük belgeselin ikinci bölümünde Türkiye’den izleyenlerin gözünden kaçması zor bir ayrıntı var.

Håkan’ın yer aldığı bazı görüntüler doğrudan Alanya’yı işaret ediyor.

Yeni Alanya’nın belgesel üzerindeki incelemesinde, Alanya Kalesi çevresini andıran görüntüler, kentteki “ALANYA” yazısı ve Håkan’ın saçını kestirdiği kuaför dikkat çekiyor.

Peki İsveç’teki olayın merkezindeki Håkan şu anda gerçekten Alanya’da mı yaşıyor?

THE SEX SLAVE NEYİ ANLATIYOR?

HBO Max’in yayınladığı iki bölümlük belgesel, beş çocuk annesi Carola ile öğretmen olduğu belirtilen Håkan arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

HBO’nun resmi tanıtımında Håkan açık biçimde bir okul öğretmeni olarak tanımlanıyor.

Anlatı İsveç’in Norrtälje kentinde başlıyor. Carola’nın ilk evliliğinin sona erdiği dönemde tanıştığı Håkan ile ilişkisi kısa sürede ilerliyor.

Belgeselde Carola, ilişkinin zaman içerisinde kontrol, izolasyon ve cinsel baskının hâkim olduğu bir yapıya dönüştüğünü anlatıyor.

HBO'nun yapım açıklamasında yer alan en ağır iddia ise Håkan'ın Carola'yı tanımadığı erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı yönünde.

Belgesel yalnızca Carola’nın anlatımına dayanmıyor. Yapımda Håkan’ın yanı sıra aileye yakın kişiler, soruşturmayı yürüten isimler ve hukukçuların görüşlerine de yer veriliyor. Eski çift arasında gönderilen binlerce mesaj da dosyanın önemli parçalarından biri olarak sunuluyor.

İSVEÇ MAHKEMESİNDE AĞIR SUÇLAMALAR

Olay yalnızca bir belgesel anlatısı değil.

İsveç yargısının resmi kayıtlarında da dava bulunuyor.

Norrtälje Bölge Mahkemesi'nin 15 Şubat 2023 tarihli açıklamasına göre o dönem 54 yaşında olan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararında üç ağırlaştırılmış tecavüz, üç tecavüz, ağırlaştırılmış fuhuşa aracılık, fuhuşa aracılık ve ağırlaştırılmış kadına yönelik sistematik şiddet suçları yer aldı.

Sanık ayrıca çocuk pornografisi bulundurma ve küçük çaplı doping suçundan da mahkûm edildi.

Mahkemenin açıklamasına göre Håkan ve Carola 2012-2013 döneminden Håkan’ın 31 Mayıs 2022’de gözaltına alınmasına kadar birlikte yaşadı. Çiftin iki ortak çocuğu bulunuyor.

Dosyanın büyüklüğü de dikkat çekici.

Mahkeme, soruşturmanın 3 bin sayfadan fazla materyal içerdiğini ve taraflar arasındaki geniş kapsamlı mesaj kayıtlarının delil olarak incelendiğini açıkladı.

MAHKEME: KADININ KARŞI KOYMA GÜCÜ ZAYIFLATILDI

Norrtälje Bölge Mahkemesi'nin açıklamasında ilişkinin uzun yıllar boyunca nasıl şekillendiğine ilişkin ağır değerlendirmeler bulunuyor.

Mahkeme, sanığın birlikte yaşadığı kadının iradesini ve cinsel bütünlüğünü koruma kapasitesini zaman içinde zayıflattığı sonucuna vardı.

Kararda ayrıca sanığın BDSM'ye ilgi duyduğunu söylediği ancak mahkemenin bazı eylemleri rızaya dayalı bir cinsel pratik olarak kabul etmediği belirtiliyor.

Mahkeme, sanığın partnerinin isteği dışında başka bir kişinin para karşılığında cinsel ilişkiye katılmasını sağladığı sonucuna da vardı. Ağırlaştırılmış fuhuşa aracılık mahkûmiyetinin temelindeki olaylardan biri buydu.

HÅKAN BELGESELDE SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Belgeselin önemli taraflarından biri Håkan’ın da kamera karşısına geçmesi.

Håkan, ikinci bölümde suçlamaların merkezindeki kişi olarak kendi anlatımını aktarıyor ve masum olduğunu savunuyor.

Belgeselin ikinci bölümünün tanıtımında da Håkan’ın Carola’nın yaşananlara rıza gösterdiğini kanıtladığını öne sürdüğü belirtiliyor.

Håkan yalnızca belgeselde konuşmadı.

2025 yılında İsveççe “Rättvisan blev en fars: Falska anklagelser och kampen för sanningen” adlı bir elektronik kitap yayımladı.

Kitabın satış sayfasındaki açıklamaya göre Håkan burada kendisini haksız yere suçlanmış bir kişi olarak tanıtıyor ve yargılama sürecini eleştiriyor. Bunlar Håkan’ın kendi iddiaları; mahkeme kararının yerine geçen bilgiler değil.

BELGESELDE ALANYA NEDEN VAR?

Hikâyenin Yeni Alanya açısından dikkat çekici bölümü ise İsveç’ten binlerce kilometre uzakta başlıyor.

Belgeselin ikinci bölümünde Håkan’ın konuştuğu sahnelerin çevresindeki görüntüler Alanya’yı işaret ediyor.

Yeni Alanya'nın belgeseli izleyerek yaptığı incelemede kent görüntülerinin yanı sıra Alanya ile özdeşleşen bazı noktalar da ekrana geliyor.

En somut ayrıntılardan biri ise kuaför sahnesi.

Araştırmamızda aynı isimdeki işletmenin Alanya'da faaliyet gösterdiği doğrulandı.

ALANYA KALESİ'NDE Mİ YAŞIYOR?

Asıl dikkat çekici soru ise Håkan’ın röportaj verdiği yer.

İkinci bölümdeki bazı sahneler, Håkan'ın Alanya Kalesi veya kale çevresindeki bir ev, apartman ya da konaklama noktasından konuşuyor olabileceği izlenimi veriyor.

Çevredeki yapılaşma, manzara ve diğer Alanya görüntülerinin röportajla arka arkaya kullanılması bu ihtimali gündeme getiriyor.

HBO MAX'TE 14 AĞUSTOS'TA YAYINLANDI

The Sex Slave, 2026 yapımı İsveççe bir suç belgeseli.

Yapımın iki bölümü de 14 Ağustos 2026 tarihinde izleyiciyle buluştu. HBO Max üzerinden yayınlanan belgeselin iki bölümü yaklaşık 43'er dakika sürüyor.

İlk bölüm Carola ve Håkan'ın tanışmasına ve ilişkinin nasıl değiştiğine odaklanırken ikinci bölüm polis soruşturması, dava ve Håkan'ın kendi savunmasını daha fazla öne çıkarıyor.

EN BÜYÜK SORU HÂLÂ CEVAPSIZ

Şu anda doğrulanabilen bilgiler bir araya getirildiğinde tablo şöyle:

HBO belgeselindeki Håkan, İsveç'te görülen kapsamlı bir cinsel suç davasının sanığı. İlk derece mahkemesi tarafından çok sayıda ağır suçtan mahkûm edildi. HBO belgeselinde kendisi de kamera karşısına geçerek suçlamaları reddediyor.

Aynı belgeselde ise Alanya görüntüleri bulunuyor ve Håkan'ın Alanya'da faaliyet gösteren XXX Hair Salon isimli kuaförde görüntülendiği görülüyor.

Bütün bu ayrıntılar Håkan'ın Alanya ile gerçek ve fiziksel bir bağlantısı bulunduğunu güçlü biçimde düşündürüyor.

Håkan Alanya'ya yalnızca çekimler için mi geldi, kentte dönem dönem mi kalıyor, yoksa gerçekten Alanya'da mı yaşıyor?