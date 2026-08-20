Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Ülkenin geniş bölümünde yağışlı havanın etkili olması beklenmezken, özellikle güney kesimlerde sıcaklıkların belirgin şekilde yükselmesi öngörülüyor.

Tahminlere göre kuzey kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Güney bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 4 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklık artışının hissedileceği kentlerin başında Antalya gelirken, Alanya’da da sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Antalya ve Alanya’da öğle saatlerine dikkat

Sıcaklığın gün içerisinde en yüksek seviyelere ulaştığı saatlere dikkat çeken Özdemirci, özellikle 12.00 ile 16.00 arasında vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Sıcak havadan daha fazla etkilenebilecek yaşlılar ve çocukların bu saatlerde güneşe doğrudan maruz kalmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Antalya ve Alanya’da gün içerisinde dışarı çıkacak vatandaşların da sıcaklıkların etkisini göz önünde bulundurması gerekiyor.

Sıcaklıklar normallerin 3-4 derece üzerine çıkacak

Meteorolojik değerlendirmelere göre Antalya’nın da içerisinde bulunduğu güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 4 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde sıcak havanın bölgede etkisini koruması bekleniyor.

Yağışlı havanın ülke genelinde geniş bir alana yayılması beklenmezken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarın etkili olabileceği ifade edildi.

Meteoroloji uzmanının uyarısıyla birlikte Antalya ve Alanya’da özellikle öğle saatlerinde sıcak havaya karşı dikkatli olunması önem taşıyor.