AĞUSTOS ayının kavurucu sıcağı altında "Üşütmeden" kaynaklı hastalanıp, yatağa düşmeyi becerebilen nadir insanlardan birisiyim sanırım...

Bırakın yazı yazmayı, elimi kaldıracak halim olmadığı için geçtiğimiz çarşamba gününü es geçmek zorunda kaldım...

Okuyucularımızın affına sığınalım ve kaldığımız yerden devam edelim...

ALANYA'DA DURUMLAR NASIL?

Başta Konya olmak üzere Alanya dışında yaşayan dostlarla zaman zaman telefonda sohbet ediyoruz...

Yada internet üzerinden...

WahtsApp filan işte...

Benim halimi hatırımı sormadan önce sordukları ilk soru şu oluyor...

Alanya'da durumlar nasıl?..

"Alanya iyi, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper" demek geliyor içimden ama "Alanya benim elimden niye öpüyor" diye alınganlık yaparlar diye çekiniyorum...

Kırmamak adına bu anlamda bir şey söylemiyorum...

Misal, "Çok sıcak" diyorum ilk olarak...

"Buralar da aynı, çok sıcak" diye yanıt veriyorlar...

Bu yanıtın meali şu aslında...

"Sıcak olduğunu biliyoruz birader geç bunu, otellerin durumu nasıl, turist çok mu, fiyatlar ne seviyede"...

"Ya evet, sıcaklarla başımız dertte" filan diyerek geçiştirmeye çalışıyorum...

ESNAFIN DURUMU MALUMUNUZ

Esnafın durumunu bildiğim için şöyle demek geliyor içimden aslında...

"Birader, gelirken cebinize üç-beş kuruş para koyun...

Gelin esnaftan alışveriş yapın...

Bir şort mu alırsınız, bir tişört mü...

Ya da ne bileyim, bir havlu mu...

Parmak arası terlik de olur...

Bunları zaten yanınızda mı getirdiniz...

O halde gidin bir restoranda yemek yiyin...

Çorba için...

Olmadı hamama girin terleyin...

Kese yaptırın, kir atın...

"Bedavaymış" diye çaya yüklenmeyin...

Soda için bari, soda...

BEDAVA OLMASIN AMA KAZIKLANMASIN DA

Hanımlar, beyler bakın...

Demem o ki...

Tatil öyle "Bedava" ya da ne bileyim, "Bedavaya yakın" yapılan bir şey değildir...

Haaa bu arada...

Bir çift lafım da esnafa var...

Yerli ya da yabancı farketmez...

"Turist" demek, öyle bir kerede kazıklanıp, kenara itilecek insan demek değildir...

Tam da bu noktada şunu söyleyeyim ve mevzuyu bağlayayım...

Mevsim itibarı ile Alanya dolu aslında...

Daha doğrusu oteller...

Ama Alanya'ya, esnafa beklenen düzeyde faydaları yok...

Peki ne olmalı?..

Birincisi Alanya'ya gelen turist profilinin cebi dolu olmalı...

İkincisi turistin cebindeki parayı hakkıyla alacak esnafın, "Kazıklama" alışkanlığından vazgeçmesi...

Nokta...

Bazı insanlar ama vardır ama yoktur

DÜN gece bilgisayarımın başında hem kendi kendime zaman geçirmek, hem de sayfamı tamamlamak adına oraya buraya bakarken, karşıma şöyle bir şey çıktı...

Çok hoşuma gittiği için paylaşmak istedim...

Dedi ki...

"Bazı insanlar vardır...

Herşeyi kendi yapmak zorundadır...

Onların yorulmaya hakkı yoktur...

Durup, dinlenmeye hakkı yoktur...

Hasta olmaya hiç hakkı yoktur...

İncinmeye, kırılmaya, yıkılmaya, duygularını yaşamaya hakkı yoktur...

Ağlamayı bırak, gözlerinin nemlenmesine, dudaklarının titremesine bile hakkı yoktur...

Kimse bilmez...

Bazı insanlar çok güçlü oldukları için değil, mecbur oldukları için dayanır"...

Bu cümleler hayatın gerçekleri ile ilgili o kadar çok şey anlattı ki bana...

Gün gelir anlatırım...

Nokta...

Başkanımıza ayak uyduralım



ALANYA sokaklarında ya da ne bileyim esnaf sohbetlerinde laf dönüp dolaşıp şuraya geliyor...

Ne olacak Alanya Belediyesi'nin hali?..

Çok bir şey olacağı yok aslında...

Olacağı şu...

Osman Başkan doğru bildiği yoldan yürüyecek ki, zaten öyle yapıyor...

Alanya da doğru yolu bulacak...

Alanya'nın derdi "Şu parti, bu parti" olmamalı...

Hizmet olmalı, hizmet...

Şimdi size öyle bir sayarım ki Alanya'nın beklediği hizmetleri...

Ağzınız açık kalır, söyleyecek söz bulamazsınız...

Son tahlilde Osman Başkan Alanya'ya hizmet etme yolunda emin adımlarla ilerliyor...

Adımlarını bozmayalım...

Hatta ayak uyduralım...

Nokta...

Osman Başkan buraya ortak mı?

BAKIN tam adres veriyorum...

Başkent Hastanesi'ni bildiniz...

Hani şu 25 Metrelik Yol da olan...

Hemen üç beş adım ilerisi...

Akaryakıt istasyonu...

Tam da orası işte..

Saat farkemez...

Gecenin bir yarısı da olabilir, gündüz de...

Müthiş gürültülü bir sesle rahatsız oluyorsanız, tam orası işe...

Bu nasıl bir pompaysa...

Bu nasıl bir çalışmaysa...

İnsanın aklına şu geliyor...

"Osman Başkan buraya ortak mı da sesini çıkarmıyor"...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

1960’lı yıllardan itibaren Alanya merkezli olarak turizm sektöründe faaliyet gösteren Kahya ailesinin sahip olduğu şirketlerin ikinci kuşak temsilcisi olarak, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nden mezun olduğu 2012 yılından itibaren aile şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda görev alan, bugün itibariyle de şirket ortaklığı, yönetim kurulu üyeliği, müdürler kurulu üyeliği görevleri devam eden, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Kahya'ya...



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