Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (32) ile O.Z. (30), B.Z. (25) ve Y.Z. (55) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın giderek büyümesi üzerine otoparkta gergin anlar yaşandı. Sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine saldırmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre kavga sırasında M.T., belinden çıkardığı bıçağı tartıştığı kişilere doğru savurdu. Bu sırada B.Z., sağ el bileğinden bıçakla yaralandı.

Yaşanan olayın ardından yaralı B.Z. tedavi edilmek üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan B.Z.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otoparkta yaşanan bıçaklı kavganın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayın şüphelisi M.T., ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.T., daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, burada çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.T., tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

Mahmutlar Mahallesi’nde bir sitenin otoparkında meydana gelen olayda yaralanan B.Z.’nin tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

Olayın hangi nedenle başlayan tartışmanın ardından meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. Mehmet AL