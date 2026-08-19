ÖNCELİKLE Alanya Belediyesi zabıta ekiplerini yürekten kutlayalım...

Kutlamamızı gerektiren haber şu...

Alanya Belediyesi, kentin doğal değerlerini tehdit eden çevre kirliliğine karşı da denetimlerini artırıyor...

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, iki ayrı noktada atık suların Hacet Deresi’ne bırakıldığı tespit edildi...

Yapılan kontrolde, foseptik çukurundaki atık suların taşarak çevreye yayıldığı belirlendi...

Ekiplerin yaptığı incelemede ise daha dikkat çekici bir durum tespit edildi...

Atık suyun, bir boru vasıtasıyla yağmur suyu menfezine bağlandığı ve buradan Hacet Deresi’ne bırakıldığı görüldü...

Tespitlerin ardından gerekli tutanaklar düzenlenerek sorumlular hakkında çevre mevzuatı kapsamında cezai işlem uygulandı...

Hanımlar, beyler bakın...

Bu konu öyle basit şekilde geçiştirilecek bir olay değil...

Bu olay resmen Alanya'ya ihanetin fotoğrafıdır...

Kim ya da kimler yaptı bilmiyorum, merak filan da etmiyorum...

İsterse babamın oğlu olsun...

En hafif tabirle "Yuh artık, gerçekten yuh" demekten asla imtina etmem....

Alanya'nın en büyük sermayesi denizi, çevresi, doğası...

Alın Alanya'dan bunları, elinizde bomboş, anlamsız bir kent kalır...

Alanya'nın denizi, doğası, çevresi Alanya'nın ekmek teknesidir...

İnsan ekmek teknesine ihanet eder mi?..

İşte ancak böyle ihanet edebilir...

Bu olaya duyarsız kalmayan Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, şöyle demiş...

“Derelerimizi hiç kimsenin atık su kanalı haline getirmesine izin vermeyeceğiz..

Çevreyi kirleten uygulamalar nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, gerekli müdahaleyi anında yapmaya devam edeceğiz...

Alanya’mızın suyuna, toprağına ve doğasına zarar veren her ihlalin ve uygulamanın karşısında olacağız"...

Bizde bu konuda her zaman sizlerin yanında olacağız Osman Başkan...

Nokta...

Yeni Parti'de nöbet tutma devri başladı

CUMHURİYET Halk Partisi içinde yönetim kademesi anlamında yaşanan gelişmelerin ardından CHP'den kopan Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin Alanya ilçe teşkilatı çalışmalara başladı...

İlk hedefi Alanya'daki üye sayısını rekor seviyelere taşımak olarak belirleyen yönetim, tecrübeli siyasetçi Bülent Kandemir başkanlığında sahalara indi...

Mesaisinin büyük bölümünü parti teşkilatında geçiren Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve ekibi, partiye yeni üyeler kazandırmaya devam ediyor...

Yeni Parti'nin hem ülke hem de Alanya için yeni bir umut ışığı oluğunu ifade eden Başkan Kandemir, "Vatandaşlarımız büyük teveccüh gösteriyor...

Çok yakında üye sayısı anlamında rekor kırmayı bekliyoruz...

Partimiz hedeflerine doğru koşar adım ilerlemeye devam edecek...

Teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı...

Bülent Başkan oldukça tecrübeli bir siyasetçi...

Ve elbette vardır bir bildiği...

Nokta...

Temizlik işlerinin yeni müdürü hızlı başladı

ALANYA Belediyesi bünyesinde bazı müdürlüklerde yeni görevlendirmeler yapılmıştı, malumunuz...

Bu kapsamda, uzun süre Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Adem Demir, Afet İşleri Müdürü olarak atanmıştı...

Adem Demir'in yerine de Mustafa Yeni atanmıştı...

Yeni Müdür, Mustafa Yeni, göreve oldukça hızlı başladı...

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Müdür Mustafa Yeni'nin talimatı ile kentin en yoğun ve turistik noktalarının başında gelen İskele bölgesinde gece mesaisine çıktı...

Kızılkule’den Atatürk Anıtı’na uzanan alanda gerçekleştirilen kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmasıyla bölge yeni güne temiz ve bakımlı bir şekilde hazırlandı...

Özellikle yaz aylarında yoğun yaya trafiğinin yaşandığı bölgede gerçekleştirilen çalışma ile zeminlerde biriken kir ve atıklar temizlenirken, ortak kullanım alanları da yıkanarak hijyenik hale getirildi...

Temizlik işlerinin yeni müdürü Mustafa Yeni'yi kutlayalım öncelikle...

Hayırlı olsun dileklerimizle birlikte başarı dileklerimizi de iletelim...

Hızlı başlayan müdürü Alanya adına takip etmeye devam edeceğiz...

Nokta...

Orhan Maraşlıoğlu doğayla bütünleşti

ALANYA Kahramanmaraşlı İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Maraşlıoğlu, geçtiğimiz günlerde kendini doğanın kucağına attı...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orhan Başkan, şu ifadeleri kullandı...

"Alanya Eğri Göl Yaylası’nda değerli kardeşim İdris Bayındır ve dünürüm Hayri Şahin’in misafiri olduk...

Göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim"...

Orhan Başkan'ın doğayla bütünleştiği fotoğrafları görünce "Kıskanmadım" dersem yalan olur...

Kavurucu sıcaklardan biraz olsun uzaklaşıp, serinlemek hepimize iyi gelir...

Darısı başıma...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA iş dünyasında uzun yıllardan beri hizmet veren, Alanya'nın ve Alanya esnafının sorunlarına daima duyarlı olan ve çözüm yolu üretilmesine katkı sunan, verimli çalışmaları ile fark yaratmayı başaran, ekibi ile birlikte uyum içinde çalışan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) yönetimine talip olan, bu anlamda yaptığı açıklamalarla hizmet anlamında büyük fark yaratacağını açıkça ortaya koyan, Alanya'nın sevilen ve sayılan esnaflarının başında gelen Mustafa Tuna'ya...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ