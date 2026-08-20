ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, askerlik görevini yerine getirmek üzere hazırlıklarını sürdüren Bilal Karacaoğlu için düzenlenen asker eğlencesine katılarak Karacaoğlu ve ailesini yalnız bırakmadı.

Aile üyeleri, yakınları ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen asker eğlencesi renkli ve samimi görüntülere sahne oldu. Bilal Karacaoğlu’nun askerlik yolculuğu öncesinde düzenlenen gecede davetliler bir araya gelerek ailenin heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

GÖKTEPE’DEN HAYIRLI TEZKERE DİLEĞİ

Asker eğlencesine katılan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de Bilal Karacaoğlu ve ailesiyle bir araya geldi. Karacaoğlu’na vatani görevi öncesinde iyi dileklerini ileten Göktepe, askerlik sürecini sağlık ve başarıyla tamamlaması temennisinde bulundu.

Gecede gençlerle de sohbet eden Göktepe, asker eğlencesinin coşkusuna ortak oldu. Türk toplumunda asker uğurlamalarının önemli bir gelenek olduğunu vurgulayan Göktepe, vatani görevini yapmaya hazırlanan gençlere destek olmanın önemine dikkat çekti.

TÜM MEHMETÇİKLERE SELAM GÖNDERDİ

Göktepe, geceye ilişkin paylaşımında Türk bayrağı ve vatan sevgisine vurgu yaparak yalnızca Bilal Karacaoğlu’na değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan tüm Mehmetçiklere de sağlık ve başarı dileklerini iletti.

Bilal Karacaoğlu ve ailesinin heyecanına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Göktepe, Karacaoğlu’na hayırlı tezkereler temennisinde bulundu.

Asker eğlencesi, aile ve davetlilerin Bilal Karacaoğlu’na iyi dileklerini iletmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle devam etti.