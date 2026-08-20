KARDİYOLOJİ Uzmanı Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, hızlı fiziksel değişim amacıyla kullanılan anabolik steroidlerin kalp sağlığı açısından göz ardı edilmemesi gereken riskler taşıdığına dikkat çekerek konu hakkında bilgi verdi. Anabolik-androjenik steroidler, vücuttaki kas dokusunun gelişimini destekleyen hormonal mekanizmaları etkiler. Ancak bu etki yalnızca iskelet kaslarıyla sınırlı değildir. Uzun süreli ve yüksek doz kullanımlarda kalp kasının yapısında da değişiklikler görülebilir. Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, “Kas kütlesini kısa sürede artırmak amacıyla kullanılan anabolik steroidler, kalp kasında kalınlaşma ve kalbin yapısal özelliklerinde değişikliklerle ilişkilendirilmektedir. Özellikle sol karıncık duvarındaki kalınlaşma, zaman içerisinde kalbin gevşeme ve pompalama fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle dışarıdan fiziksel güçlenme olarak görülen değişimin kalp açısından aynı anlama gelmediğini unutmamak gerekir” dedi. Uzun süreli anabolik steroid kullanımının kalbin yapısı ve işlevleri üzerindeki etkileri, kardiyomiyopati ve kalp yetersizliği gibi tablolar açısından da araştırılmaktadır. Anabolik steroid kullanımının kalp üzerindeki etkisi yalnızca kalp kasıyla sınırlı değildir. Bu maddeler kan yağlarının dengesini de bozabilir. LDL kolesterol düzeylerinde artış ve HDL kolesterol düzeylerinde azalma görülebilmesi, damar sağlığı açısından önemli bir risk oluşturabilir. Kan basıncındaki yükselme de kalbin iş yükünü artırabilir. Sigara kullanımı, yüksek kolesterol, hipertansiyon, diyabet veya ailede erken yaşta kalp-damar hastalığı öyküsü gibi başka risk faktörleri de varsa kişinin kardiyovasküler riskinin bütüncül olarak değerlendirilmesi önem taşır. Ritim Bozukluğu ve Pıhtılaşma Riski de Göz Ardı EdilmemeliAnabolik steroidlerin kalbin elektriksel aktivitesi ve dolaşım sistemi üzerinde de etkileri bulunabilir. Bilimsel çalışmalar, kullanımın bazı ritim bozuklukları ve tromboembolik olaylarla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, “Anabolik steroid kullanımında yalnızca kalp krizi açısından düşünmemek gerekir. Kalp kasındaki yapısal değişiklikler, kan basıncı ve kolesterol değerlerindeki bozulmalar, ritim problemleri ve pıhtılaşma eğilimindeki değişiklikler birlikte değerlendirildiğinde kardiyovasküler sistem üzerinde çok yönlü bir yük ortaya çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

GENÇ YAŞ KALP-DAMAR RİSKLERİNE KARŞI KORUMA SAĞLAMIYOR

Anabolik steroid kullanımındaki önemli yanılgılardan biri de genç ve düzenli spor yapan bireylerde kalp-damar hastalıklarının görülmeyeceği düşüncesidir. Oysa güncel araştırmalar, anabolik steroid kullanımının görece genç bireylerde de kardiyovasküler sonuçlarla ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda; kullanıcıların genel popülasyondaki kontrol grubuna kıyasla kalp krizi, ritim bozukluğu, venöz tromboemboli, kardiyomiyopati ve kalp yetersizliği açısından daha yüksek risk taşıdığı bildirilmektedir. Uzm. Dr. Yusuf Altınkaynak, “Kişinin genç olması, düzenli egzersiz yapması veya dışarıdan oldukça fit görünmesi kalp-damar sisteminin mutlaka sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Özellikle hekim kontrolü dışında kullanılan performans artırıcı maddeler söz konusu olduğunda bu ayrım daha da önem kazanıyor.” diye konuştu.

Kaynak: CNN TÜRK