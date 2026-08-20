MEVLÜT Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle Alanya’ya büyük gurur yaşattı. 19 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Elif Ece Ünlükahraman ile Yağmur Ecrin Çolakoğlu, yol yarışlarında ilk iki sırayı paylaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin farklı noktalarından başarılı bisikletçilerin mücadele ettiği organizasyonda Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nin 9-A sınıfı öğrencisi Elif Ece Ünlükahraman, güçlü rakiplerine karşı sergilediği performansla yarışın zirvesine çıktı.

ELİF ECE TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Yol yarışında rakiplerini geride bırakmayı başaran Elif Ece Ünlükahraman, finiş çizgisini birinci sırada geçerek Türkiye şampiyonu oldu.

Genç sporcunun elde ettiği şampiyonluk, hem okulunda hem de Alanya spor camiasında büyük sevinç yarattı. Ünlükahraman, bu başarısıyla Türkiye genel klasmanındaki ikinci sıradaki yerini de korumayı başardı.

YAĞMUR ECRİN İKİNCİLİĞİ ELDE ETTİ

Şampiyonada Alanya adına sevindiren bir diğer sonuç ise Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 10-A sınıfı öğrencisi Yağmur Ecrin Çolakoğlu’ndan geldi.

Çolakoğlu, yol yarışında başarılı bir performans ortaya koyarak yarışı ikinci sırada tamamladı. Böylece aynı okuldan iki sporcu Türkiye şampiyonasında ilk iki sırayı paylaşmış oldu.

Yağmur Ecrin Çolakoğlu, aldığı ikincilik derecesinin ardından Türkiye genel klasmanındaki liderliğini de sürdürdü.

GENEL KLASMANDA DA ZİRVEDELER

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası’nda elde edilen sonuçlar, iki sporcunun genel klasmandaki güçlü konumlarını da korumasını sağladı.

Yağmur Ecrin Çolakoğlu genel klasmanda liderliğini sürdürürken, Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Elif Ece Ünlükahraman ise ikinci sıradaki yerini korudu. Böylelikle Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri yalnızca yarış sonuçlarında değil, genel klasmanda da zirvenin iki basamağında yer aldı.

OKULDAN TEBRİK MESAJI

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye şampiyonasında önemli dereceler elde eden Elif Ece Ünlükahraman ve Yağmur Ecrin Çolakoğlu ile sporcuların başarısında emeği bulunan teknik ekip tebrik edildi.

Bisiklet branşında Alanya’yı başarıyla temsil eden genç sporcuların elde ettiği dereceler, okulun sporcu yetiştirme çalışmalarının önemli sonuçlarından biri olarak değerlendirildi.

Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliğiyle Alanya’ya dönen iki genç bisikletçi, elde ettikleri başarılarla hem okullarının hem de kentin gururu oldu. (Mehmet TUNÇ)