OTOPARK alanlarının dükkân ve depo olarak kullanıldığı iddiaları üzerine Alanya Belediyesi’nin başlattığı yasal süreç ve mühürleme uyarılarının ardından, ilgili firmanın elektrik aboneliği için hamle yaptığı öğrenildi. Ancak belediyenin tanıdığı sürelere ve denetimlere rağmen kapalı otoparkın hâlâ hizmete açılmaması, bölge trafiğini felç etmeye devam ediyor.

KAMUOYUNDA İNFİAL YARATAN İDDİALAR YEREL YÖNETİMİ HAREKETE GEÇİRDİ

Alanya'nın en yoğun akslarından biri olan Yayla Yolu üzerinde bulunan Uygun Center AVM projesinde sular durulmuyor. Kent merkezindeki park sorununu hafifletmesi amacıyla hayata geçirilen projenin kapalı otoparkının bir türlü hizmete girmemesi, uzun süredir Alanya kamuoyunun tepkisini çekiyordu. Çözümün havada kalmasının arkasında, "otopark olarak tahsis edilen alanların ruhsata aykırı şekilde dükkân ve depo olarak kullanıldığı" iddialarının yer alması üzerine Alanya Belediyesi somut adım atarak kapsamlı bir yasal süreç başlattı.

DENETİM VE TEKNİK İNCELEME SAFHASI

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iddiaların odağındaki AVM bünyesinde yerinde denetimler gerçekleştirdi. 3194 sayılı İmar Kanunu ve imar mevzuatı çerçevesinde yapılan incelemelerde; yapının onaylı projesine, ruhsat eklerine ve kullanım amacına uygunluğu mercek altına alındı.

Belediye yetkilileri, sigorta poliçesi sorunları ve idari aksaklıkların giderilerek otoparkın ivedilikle açılması yönünde firmaya defalarca uyarıda bulundu. Projeye aykırı kullanımın devam etmesi halinde konunun Belediye Encümeni’ne sevk edileceği belirtilirken, yaptırımların sırasıyla şu şekilde uygulanacağı hatırlatıldı: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun tanıdığı yetkiyle, projeye aykırı işletilen alanların iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. Aykırılıkların giderilmemesi durumunda yasal süreç ticari alanlarla sınırlı kalmayacak; yapının Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) iptal edilerek tüm bina mühürleme riskiyle karşı karşıya kalacak.

FİRMADAN ELEKTRİK ADIMI GELDİ AMA MAĞDURİYET BİTMEDİ

Alanya Belediyesi'nin kamu yararını korumak ve şehir planlamasına sadık kalınmasını sağlamak adına gösterdiği kararlı duruşun ardından, ilgili firmanın eksiklikleri gidermek için harekete geçtiği öğrenildi. Belediye kaynaklarından alınan son bilgilere göre; yüklenici firma, otoparkın faaliyete geçebilmesi için kritik öneme sahip olan elektrik aboneliği alınması için başvuru evraklarını nihayet idareye ulaştırdı.

TEKNİK AKSAKLIKLAR NEDEN AŞILAMIYOR?

Firmanın abonelik hamlesine rağmen, Yayla Yolu çevresinde trafik her geçen gün daha da kilitleniyor. Bölge esnafı ve sürücüler, belediyenin firmaya defalarca süre tanımasına rağmen otoparkın kapılarının neden hâlâ kapalı olduğunu sorguluyor. Elektrik aboneliği izin başvurusu teknik bir gelişme olarak kayda geçse de Uygun Center AVM kapalı otoparkının tam olarak hangi tarihte Alanya halkının hizmetine açılacağı gizemini koruyor. Gözler şimdi, idari eksikliklerin tamamlanıp kapıların açılacağı o kritik güne çevrilmiş durumda. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi